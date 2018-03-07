Гандболисты БГК снова сыграли два матча в день в разных точках Европы

Гандболисты БГК имени Мешкова, имеющие в нынешнем сезоне очень насыщенный календарь, 7 марта снова сыграли два матча в один день в двух точках Европы.



Фото: bgk-meshkova.com

Одна часть команды отправилась в Гомель на поединок чемпионата Беларуси, другая в македонском Скопье сражалась с местным «Металургом» в SEHA-лиге.

В Гомель мешковцы отправились под руководством главного тренера Сергея Бебешко.

В стартовом матче второго этапа чемпионата Беларуси в группе «А» на берегах Сожа брестчане одержали уверенную победу.

«Гомель» — БГК им. Мешкова — 25:34 (10:18).

«Гомель»: Березняцкий, Бегун, Карловский (3), Ярош (1), Малышенко (5), Шафалович (1), Смоликов, Ярошук, Пархоменко (2), Степанов, Сергель, Зинченко, Кислюк (5), Скрипак (5), Буйкевич (3).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Рутенко (2), Будейко, Шкуринский (6), Омелянчук, Юринок (4), Никуленков (3), Шумак, Горак, Разгор (4), Сельвесюк (4), Джорджич (1), Шилович (5), Астрашапкин (4), Силко (1).

Сергей Бебешко (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Ребята хорошо настроились. Вышли с одной целью — победить. Первый тайм сыграли очень надежно в защите, в нападении смотрелись неплохо. Конечно, были и неподготовленные броски. Была некоторая расслабленность, когда вели 6−7 мячей. Тем не менее, первый тайм выиграли «плюс» восемь.

Во втором тайме поменяли защиту «6−0» на «5−1». Вначале немного неудачно получалось. Потом все пошло, как надо. Весь второй тайм вели 10−11 мячей. Дали поиграть всем молодым игрокам, которые приехали. Шкуринский сыграл сегодня 15 минут в первом тайме и почти 20 во втором. Будем надеяться, что он полностью восстановился после травмы, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.

Из Гомеля БГК отправился в Минск, где 10 марта брестчанам предстоит важный поединок с главным конкурентом в чемпионате страны столичным СКА.



Фото: bgk-meshkova.com

Вторая часть БГК имени Мешкова под руководством Андрея Мочалова и Павла Башкина тем временем в Скопье уступила македонскому «Металургу».

В балканский вояж отправились всего 11 игроков.

«Металург» (Скопье, Македония) — БГК им. Мешкова (Брест, Беларусь) — 37:33 (17:17).

«Металург»: Томовски, Даниловски; Мадьовски (1), Яганьяц (9), Димитроски, Токич (2), Силегов, Танкоски, Серафимов, Кузьмановски (10/1), Илич (5), Велковски (5), Пешевски (5), Гуглета, Лазаревски, Арсеновски.

БГК им. Мешкова: Миятович, Черепенько; Ященко (6), Потеко, Стойкович (6), Вукич (7/1), Проданович (3), Мочалов, Баранов (6/1), Дорофеев, Куран (5).

За день до игры в Македонии стало известно, что БГК им. Мешкова обеспечил себе путевку в «Финал четырех» SEHA-лиги. Это случилось благодаря тому, что хорватский «Загреб» обыграл «Горенье» (26:25), которым руководит бывший рулевой БГК Желько Бабич (26:25) и лишил словенцев даже теоретических шансов достать брестскую команду.

«Металург» к моменту встречи с БГК также утратил даже теоретические шансы на «Финал четырех», но продолжает сражаться за более рейтинговую итоговую позицию.

После первого тайма на площадке арены «Борис Трайковски» счет был равным, но во втором тайме «Металург» сумел вырвать победу.

Выигрыш позволил «Металургу» догнать по очкам словацкий «Татран», который допустил осечку, сыграв вничью с аутсайдером турнира сербской «Войводиной» (23:23).

1. Vardar 16 15 1 0 500: 388 46 2. PPD Zagreb 16 11 1 4 459: 411 34 3. Celje Piv. Laško 16 10 2 4 478: 434 32 4. Meshkov Brest 16 10 1 5 476: 439 31 5. Gorenje Velenje 16 7 3 6 463: 425 24 6. Tatran Prešov 16 5 4 7 442: 441 19 7. Metalurg 16 6 1 9 440: 468 19 8. Nexe 16 1 6 9 403: 462 9 9. Dinamo Pančevo 16 2 2 12 409: 499 8 10. Vojvodina 16 2 1 13 392: 495 7