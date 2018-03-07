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Как изменится Android: вышла первая версия Android P
Полноценный анонс операционной системы Android P, скорее всего, пройдет в мае на конференции Google I/O. Сегодня появилась первая тестовая версия системы, предназначенной для разработчиков.
Новая версия системы уже
Добавилась поддержка Wi-Fi RTT — технология позволяет определять местоположение внутри помещений с высокой точностью до одного-двух метров по Wi-Fi-роутерам. Уведомления мессенджеров теперь могут напоминать историю переписки, а также делать акцент на авторе сообщения.
Новые API камер позволяют приложениям одновременно работать с несколькими камерами. Это значит, что разработчики ПО смогут реализовывать в своих приложениях функции, для которых необходимы двойные или тройные камеры, даже если производитель сам их не предусмотрел. Кроме того, у приложений теперь есть доступ к данным о работе OIS.
Улучшились встроенные в Android нейросетевые интерфейсы и инструменты автозаполнения, появилась поддержка формата изображений HEIF, а у приложений появился доступ к NFC-платежам через Open Mobile API.
Google также поработала над «фишками» безопасности. Например, приложениям запрещен доступ к микрофону и камере в фоне. Средства повышения автономности теперь могут учитывать параметры работы сотовой сети.
Специалисты форума xda-developers
Из других изменений — «косметические» улучшения вроде переработанного дизайна «настроек», а также появления функции редактирования скриншотов.
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Официальный анонс Android P должен пройти на конференции Google I/O в мае.
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