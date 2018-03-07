Как изменится Android: вышла первая версия Android P

Полноценный анонс операционной системы Android P, скорее всего, пройдет в мае на конференции Google I/O. Сегодня появилась первая тестовая версия системы, предназначенной для разработчиков.





Новая версия системы уже доступна для скачивания на устройства серии Google Pixel. Журналисты ресурса mobiltelefon.ru утверждают , что система получила поддержку вырезов в экранах — как интерфейсы самой ОС, так и приложений смогут теперь адекватно их воспринимать.

Добавилась поддержка Wi-Fi RTT — технология позволяет определять местоположение внутри помещений с высокой точностью до одного-двух метров по Wi-Fi-роутерам. Уведомления мессенджеров теперь могут напоминать историю переписки, а также делать акцент на авторе сообщения.

Новые API камер позволяют приложениям одновременно работать с несколькими камерами. Это значит, что разработчики ПО смогут реализовывать в своих приложениях функции, для которых необходимы двойные или тройные камеры, даже если производитель сам их не предусмотрел. Кроме того, у приложений теперь есть доступ к данным о работе OIS.



Источник:ExtremeTech

Улучшились встроенные в Android нейросетевые интерфейсы и инструменты автозаполнения, появилась поддержка формата изображений HEIF, а у приложений появился доступ к NFC-платежам через Open Mobile API.

Google также поработала над «фишками» безопасности. Например, приложениям запрещен доступ к микрофону и камере в фоне. Средства повышения автономности теперь могут учитывать параметры работы сотовой сети.

Специалисты форума xda-developers уточняют , что в будущем смартфоны на Android P смогут работать в качестве Bluetooth-клавиатуры и мыши. Благодаря подобной функции пользователи получат возможность дистанционно управлять медиасистемой или, к примеру, переключать слайды вовремя презентаций.





Из других изменений — «косметические» улучшения вроде переработанного дизайна «настроек», а также появления функции редактирования скриншотов.

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