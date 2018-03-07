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IBU не накажет биатлонистов за бойкот этапа в Тюмени

08.03.2018 10:46 — Разное | Tut.by  
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Международный союз биатлонистов (IBU) не будет наказывать спортсменов, которые решили бойкотировать этап Кубка мира 2017/18 года в Тюмени.


Антон Шипулин. Фото: biathlonrus.com

— Мы демократический союз, в котором есть разные мнения, и мы их уважаем. В том числе и решения не участвовать в определенных мероприятиях IBU, — заявила в четверг, 8 марта, генеральный секретарь организации Николь Реш (Nicole Resch) агентству dpa.

Ранее IBU оставил за Россией право проведения этапов Кубка мира 2017/18 года в Тюмени. О решении бойкотировать соревнования заявили сборные Канады, Чехии и США, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

IBU при этом лишил Россию права принимать чемпионат мира по биатлону 2021 года в связи со скандалом вокруг систематического применения допинга российскими спортсменами.

 
 
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Международный союз биатлонистов не будет применять санкции к спортсменам, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

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