Британские политики могут не приехать на футбольный ЧМ в Россию из-за дела Скрипаля

Посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами чемпионата мира по футболу в России стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом заявила в среду, 7 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



Сергей Скрипаль. Фото: Reuters

Таким образом, глава правительства подтвердила слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который накануне отметил, что «очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке» на чемпионате, если окажется, что Москва причастна к инциденту. Позднее представитель британского МИДа пояснил, что речь идет о присутствии на ЧМ-2018 политиков и дипломатов, а не участии футболистов английской сборной.

Джонсон также указал, что Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Скрипаля и его дочери.

Дела Скрипаля и Литвиненко

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были госпитализированы в британском Солсбери с сильным отравлением. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен «по указанию ФСБ».