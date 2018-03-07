ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики

08.03.2018 11:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики

Постановлением Совета министров №167 создан Совет по развитию цифровой экономики. Его возглавил премьер-министр Андрей Кобяков.

Согласно Положению, утвержденному этим же постановлением, Совет по развитию цифровой экономики является постоянно действующим консультативным органом, осуществляющим координацию деятельности по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба Совмина.

Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов: определения целей и задач цифровой трансформации национальной экономики; установления приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий и развития глобального цифрового пространства; формирования благоприятной правовой и регуляторной среды для развития национальной цифровой экономики; стимулирования перехода к передовым цифровым технологиям в различных сферах экономики и общественных отношений; создания и развития современной цифровой инфраструктуры и создания цифровых платформ различного назначения; развития национальной индустрии информационно-коммуникационных технологий; эффективности работы республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций в сфере развития цифровой экономики; реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области информационно-коммуникационных технологий; международного сотрудничества в сфере цифровой экономики.

Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством связи и информатизации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Совета министров №167 создан Совет по развитию цифровой экономики. Его возглавил премьер-министр Андрей Кобяков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как изменится Android: вышла первая версия Android P
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика