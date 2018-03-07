В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики





Постановлением Совета министров №167 создан Совет по развитию цифровой экономики. Его возглавил премьер-министр Андрей Кобяков.

Согласно Положению, утвержденному этим же постановлением, Совет по развитию цифровой экономики является постоянно действующим консультативным органом, осуществляющим координацию деятельности по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий, сообщила пресс-служба Совмина.

Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов: определения целей и задач цифровой трансформации национальной экономики; установления приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий и развития глобального цифрового пространства; формирования благоприятной правовой и регуляторной среды для развития национальной цифровой экономики; стимулирования перехода к передовым цифровым технологиям в различных сферах экономики и общественных отношений; создания и развития современной цифровой инфраструктуры и создания цифровых платформ различного назначения; развития национальной индустрии информационно-коммуникационных технологий; эффективности работы республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций в сфере развития цифровой экономики; реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства в области информационно-коммуникационных технологий; международного сотрудничества в сфере цифровой экономики.

Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством связи и информатизации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.