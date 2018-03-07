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Смотреть, но не есть. В Могилеве 9 марта откроется выставка тортов
В краеведческом музее Могилева 9 марта откроется выставка «Сладкая феерия. Кондитерские хиты от «Домочая». Экспонатами будут хлебобулочные и кондитерские изделия предприятия.
Центром выставки станут работы победителей международных конкурсов профессионального мастерства. Посетители увидят шедевры хлебопечения, декорирования тортов и работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой и многим другим, сообщили в Могилевском областном краеведческом музее имени Романова.
В день открытия посетители выставки смогут не только посмотреть, но и купить продукцию «Домочая». Выставка продлится с 9 до 29 марта.
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В день открытия на выставке будут продавать торты и пирожные.
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