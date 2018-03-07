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Смотреть, но не есть. В Могилеве 9 марта откроется выставка тортов

08.03.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
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В краеведческом музее Могилева 9 марта откроется выставка «Сладкая феерия. Кондитерские хиты от «Домочая». Экспонатами будут хлебобулочные и кондитерские изделия предприятия.

Центром выставки станут работы победителей международных конкурсов профессионального мастерства. Посетители увидят шедевры хлебопечения, декорирования тортов и работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой и многим другим, сообщили в Могилевском областном краеведческом музее имени Романова.

В день открытия посетители выставки смогут не только посмотреть, но и купить продукцию «Домочая». Выставка продлится с 9 до 29 марта.

ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» — самая крупная компания по производству хлебобулочных изделий в Могилевской области. «Домочай» специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий — пряников, печенья, тортов, пирожных и др.

 
Теги: Могилев
 
 
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В день открытия на выставке будут продавать торты и пирожные.

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