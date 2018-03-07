В Женеве дебютировал обновленный Nissan Juke

Компания Nissan на проходящем в эти дни автосалоне в Женеве продемонстрировала ряд обновок для «паркетника» Juke.





Небольшая модернизация затронула как внешний облик, так и интерьер кроссовера (техника осталась без изменений). Радиаторная решетка с V-образным элементом теперь окрашена в темный хром, затемнены блоки передних фар и указатели поворота на боковых зеркалах заднего вида. Светодиодные противотуманные фары теперь входят в базовое оборудование всех версий Juke. Для кроссовера предлагаются новые легкосплавные диски диаметром от 16 до 18 дюймов, которые можно приукрасить с помощью цветных вставок.

В контрастных цветах доступны также вставки в переднем и заднем бамперах, боковые молдинги и корпуса зеркал заднего вида. Интерьер можно персонифицировать с помощью новых декоративных элементов оранжевого и синего цвета на центральной консоли, вентиляционных решетках, дверных вставках и обивке сидений. У топовой версии Juke появилась аудиосистема Bose Personal с объемным звучанием (два динамика системы встроены в подголовник водительского сиденья).





Продажи обновленного Juke в Европе начнутся в мае текущего года, до рынка ТС слегка «посвежевший» кроссовер доберется летом. Все эти метаморфозы и новые опции призваны поддержать интерес к нынешней версии эксцентричного кроссовера (в Беларуси цены начинаются от 37 500 рублей), который продается вот уже восемь лет — в этом году ему на смену должен прийти Juke второго поколения.