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Лобовое столкновение внедорожника и буса под Светлогорском: двое погибших, шестеро пострадавших
Вечером 7 марта на трассе P-31 между деревнями Михайловка и Новая Белица Светлогорского района произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает «Ранак».
На автодороге произошло лобовое столкновение автомобиля Land Rover и микроавтобуса Mercedes. По данным Светлогорской ГАИ, погибшие мужчины — пассажиры автомобиля Land Rover.
На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые забрали других пострадавших. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены шесть человек, двое из них — в реанимации.
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На автодороге произошло лобовое столкновение автомобиля Land Rover и микроавтобуса Merсedes.
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