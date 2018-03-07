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Лобовое столкновение внедорожника и буса под Светлогорском: двое погибших, шестеро пострадавших

08.03.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
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Вечером 7 марта на трассе P-31 между деревнями Михайловка и Новая Белица Светлогорского района произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает «Ранак».


На автодороге произошло лобовое столкновение автомобиля Land Rover и микроавтобуса Mercedes. По данным Светлогорской ГАИ, погибшие мужчины — пассажиры автомобиля Land Rover.


На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые забрали других пострадавших. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены шесть человек, двое из них — в реанимации.


 
 
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На автодороге произошло лобовое столкновение автомобиля Land Rover и микроавтобуса Merсedes.

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