Лобовое столкновение внедорожника и буса под Светлогорском: двое погибших, шестеро пострадавших

Вечером 7 марта на трассе P-31 между деревнями Михайловка и Новая Белица Светлогорского района произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает «Ранак».





На автодороге произошло лобовое столкновение автомобиля Land Rover и микроавтобуса Mercedes. По данным Светлогорской ГАИ, погибшие мужчины — пассажиры автомобиля Land Rover.





На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые забрали других пострадавших. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены шесть человек, двое из них — в реанимации.



