



Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" решил проблему выхода в восьмерку лучших клубов еще 13 февраля, разгромив в гостях швейцарский "Базель" 4:0.

На своем стадионе команда Хосепа Гвардиолы уступила 1:2, но вышла в 1/4 финала. Лондонский "Тоттенхэм" принимал на поле "Уэмбли" финалиста прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус" и выигрывал 1:0. Однако затем гости сумели не только отыграться, но и вырвать победу - 2:1.

Первая встреча в Турине завершилась вничью - 2:2, и дальше идет "Ювентус". Ранее в четвертьфинал прошли действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", пишет БЕЛТА.