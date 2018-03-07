10 марта в 16.30 в Беларуси стартует очередной футбольный сезон. Первой игрой, по традиции, станет матч за Суперкубок страны между БАТЭ и брестским «Динамо». Матч состоится на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского. Билеты на игру были проданы 1 марта.



Первый трофей сезона разыграют между собой обладатель Кубка Беларуси и чемпион Беларуси. Фото: ФК «Динамо-Брест»

Те, кто не смог попасть на стадион, смогут наблюдать за игрой в интернете на сайте федерации футбола и на портале TUT.BY. Телезрители увидят матч на канале «МIНСК TV» .

За картинку отвечает компания «Спецмедиа», которая в этом сезоне стала партнером АБФФ . Как сообщил TUT.BY директор компании-вещателя Дмитрий Сергеев, Суперкубок будет показан в формате Full HD, с семи камер, две из которых будут установлены за воротами. Повторы будут показывать с одной из четырех камер в замедленном режиме. Над графическим оформлением трансляции работает федерация футбола совместно со «Спецмедиа».

Рассказывать о ходе матча будут Артур Жоль и Артем Волчек , которые стали финалистами кастинга комментаторов , организованного федерацией футбола и TUT.BY.

Напомним, что вы еще можете проголосовать за пятерку кандидатов , которые войдут в пул комментаторов высшей лиги чемпионата Беларуси. Отдать свой голос за понравившегося комментатора можно до 23.59.