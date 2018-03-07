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Трансляцию финала Суперкубка между БАТЭ и брестским "Динамо" покажет TUT.BY и АБФФ
10 марта в 16.30 в Беларуси стартует очередной футбольный сезон. Первой игрой, по традиции, станет матч за Суперкубок страны между БАТЭ и брестским «Динамо». Матч состоится на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского. Билеты на игру были проданы 1 марта.
Те, кто не смог попасть на стадион, смогут наблюдать за игрой в интернете на сайте
За картинку отвечает компания «Спецмедиа», которая
Рассказывать о ходе матча будут
Напомним, что вы еще можете
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Суперкубок будет показан в формате Full HD, с семи камер, две из которых будут установлены за воротами.
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