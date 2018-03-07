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Трансляцию финала Суперкубка между БАТЭ и брестским "Динамо" покажет TUT.BY и АБФФ

08.03.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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10 марта в 16.30 в Беларуси стартует очередной футбольный сезон. Первой игрой, по традиции, станет матч за Суперкубок страны между БАТЭ и брестским «Динамо». Матч состоится на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского. Билеты на игру были проданы 1 марта.


Первый трофей сезона разыграют между собой обладатель Кубка Беларуси и чемпион Беларуси. Фото: ФК «Динамо-Брест»

Те, кто не смог попасть на стадион, смогут наблюдать за игрой в интернете на сайте федерации футбола и на портале TUT.BY. Телезрители увидят матч на канале «МIНСК TV».

За картинку отвечает компания «Спецмедиа», которая в этом сезоне стала партнером АБФФ. Как сообщил TUT.BY директор компании-вещателя Дмитрий Сергеев, Суперкубок будет показан в формате Full HD, с семи камер, две из которых будут установлены за воротами. Повторы будут показывать с одной из четырех камер в замедленном режиме. Над графическим оформлением трансляции работает федерация футбола совместно со «Спецмедиа».

Рассказывать о ходе матча будут Артур Жоль и Артем Волчек, которые стали финалистами кастинга комментаторов, организованного федерацией футбола и TUT.BY.

Напомним, что вы еще можете проголосовать за пятерку кандидатов, которые войдут в пул комментаторов высшей лиги чемпионата Беларуси. Отдать свой голос за понравившегося комментатора можно до 23.59.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Суперкубок будет показан в формате Full HD, с семи камер, две из которых будут установлены за воротами.

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