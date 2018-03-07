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В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан

08.03.2018 14:16 — Разное | Ежедневник  
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В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан

В ночь на 8 марта неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан "Лео", расположенный в центре Киева.

Происшествие, оценка которому еще дается правоохранительными органами, произошло на улице Владимирской в Киеве. Ресторан "Лео", расположенный неподалеку от Национального музея истории Украины, был обстрелян неизвестными из гранатомета.

В результате взрыва гранаты произошло возгорание помещения ресторана. Прибывшие на место происшествия пожарные сумели быстро локализовать огонь, но несмотря на это выгорело около 50 квадратных метров ресторана.

В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Недалеко от ресторана была обнаружена пусковая труба гранатомета.

 
 
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В ночь на 8 марта неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан "Лео", расположенный в центре Киева.

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