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В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
08.03.2018 14:16 — Разное | Ежедневник
В ночь на 8 марта неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан "Лео", расположенный в центре Киева.
Происшествие, оценка которому еще дается правоохранительными органами, произошло на улице Владимирской в Киеве. Ресторан "Лео", расположенный неподалеку от Национального музея истории Украины, был обстрелян неизвестными из гранатомета.
В результате взрыва гранаты произошло возгорание помещения ресторана. Прибывшие на место происшествия пожарные сумели быстро локализовать огонь, но несмотря на это выгорело около 50 квадратных метров ресторана.
В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Недалеко от ресторана была обнаружена пусковая труба гранатомета.
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В ночь на 8 марта неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан "Лео", расположенный в центре Киева.
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