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Госавтоинспекторы Витебска сняли ролик с поздравлением для женщин

08.03.2018 15:47 — Разное | Tut.by  
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Госавтоинспекторы Витебска поздравили женщин с 8 Марта. Восьмерку сделали из десяти патрульных машин, а сами инспекторы изобразили недостающие слова. Снятый с квадрокоптера ролик появился в группе ГАИ Витебск в соцсетях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Госавтоинспекторы Витебска поздравили женщин с 8 Марта. Восьмерку сделали из десяти патрульных машин, а сами инспекторы изобразили недостающие слова.

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