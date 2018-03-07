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Госавтоинспекторы Витебска сняли ролик с поздравлением для женщин
Госавтоинспекторы Витебска поздравили женщин с 8 Марта. Восьмерку сделали из десяти патрульных машин, а сами инспекторы изобразили недостающие слова. Снятый с квадрокоптера
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Госавтоинспекторы Витебска поздравили женщин с 8 Марта. Восьмерку сделали из десяти патрульных машин, а сами инспекторы изобразили недостающие слова.
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