Run, baby. Три тысячи девушек пробежали по центру Минска

Около трех тысяч спортивных красавиц 8 марта пробежались по проспекту Независимости. Ради самого женственного забега Beauty Run на проспекте временно ограничили движение транспорта.





— В этом году участниц забега намного больше, чем в предыдущих, — отмечал Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Перед стартом у главного корпуса БГУ с праздником женщин поздравил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Среди бегуний были посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб, посол Швеции Кристина Юханессон, «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова, телеведущая Ирина Хануник-Ромбальская.

















Первой дистанцию в 2 км пробежала Татьяна Шабанова, серебряный призер Чемпионата Европы среди юниоров в беге на 3000 метров с препятствиями. На 5 км раньше всех финишировала Екатерина Корнеенко, мастер спорта, победительница и призер чемпионатов Беларуси в беге на 1500 и 3000 метров.

































Всех участниц награждали памятной медалью и цветами, а самых быстрых — еще и денежными призами. После финиша прошел конкурс на самый яркий образ среди девушек, пробежавших любую из дистанций в костюмах. Организаторы отметили, что костюмов действительно было много: и черный лебедь, и ангел, и русалка — и наградили около 25 девушек. Специальный приз — «Лучшая мужская поддержка» — вручили группе мужчин с плакатом Run, baby, run.

















А так забег выглядел с высоты:



Фото: Агата Михайлова

Забег организовала Белорусская федерация легкой атлетики. Beauty Run — одна из составляющих кампании по борьбе с домашним насилием.