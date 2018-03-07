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Мальвина, доктор, черт. Самые оригинальные костюмы участниц забега Beauty Run

08.03.2018 16:41 — Разное | Tut.by  
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Во время Beauty Run 8 марта больше трех тысяч спортивных красавиц пробежались по проспекту Независимости. Призы обещали не только самым быстрым, но и самым нарядным участницам. GO.TUT.BY сделал подборку эффектных костюмов женственного забега.













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Во время Beauty Run 8 марта больше трех тысяч спортивных красавиц пробежались по проспекту Независимости. Призы обещали не только самым быстрым, но и самым нарядным...

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