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В Ляховичском районе прохожий спас из огня пенсионерку

08.03.2018 17:22 — Разное | БелТА  
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В Ляховичском районе прохожий спас из огня пенсионерку
Фото Брестского областного управления МЧС

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе прохожий спас пожилую женщину из огня, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в д.Ольховцы поступило в МЧС 7 марта в 20.33. "До прибытия подразделений проходивший мимо мужчина услышал звук сработавшего пожарного извещателя и через окно спас 86-летнюю хозяйку дома, которая не могла самостоятельно выбраться. Женщина была осмотрена бригадой скорой помощи, в госпитализации она не нуждалась", - рассказали в управлении. Извещатель в доме был установлен в 2015 году за счет райисполкома.

Прибывшие работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждена внутренняя отделка дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе прохожий спас пожилую женщину из огня, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о пожаре в...

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