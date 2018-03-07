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Интерпол впервые возглавит женщина

08.03.2018 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Интерпол впервые возглавит женщина

Совет Европейского союза впервые назначил женщину исполнительным директором Европола.

Как сообщает сайт Совета ЕС, 8 марта совет назначил Катрин де Болль из Бельгии на должность исполнительного директора Европола. Она была избрана из списка кандидатов, который предложил совет правления Европола, и вступит в новую должность 1 мая 2018 года, когда истекут полномочия действующего исполнительного директора Роба Уэйнрайта.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. Сейчас 48-летняя Катрин де Болль занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии. В 2012 году она стала первой женщиной на этом посту.

 
 
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Совет Европейского союза впервые назначил женщину исполнительным директором Европола.

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