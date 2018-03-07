Интерпол впервые возглавит женщина





Совет Европейского союза впервые назначил женщину исполнительным директором Европола.

Как сообщает сайт Совета ЕС, 8 марта совет назначил Катрин де Болль из Бельгии на должность исполнительного директора Европола. Она была избрана из списка кандидатов, который предложил совет правления Европола, и вступит в новую должность 1 мая 2018 года, когда истекут полномочия действующего исполнительного директора Роба Уэйнрайта.

Глава Европола назначается на четырехлетний срок. Сейчас 48-летняя Катрин де Болль занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии. В 2012 году она стала первой женщиной на этом посту.