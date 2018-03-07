Нынешний Женевский автосалон запомнится не одним «диковатым» с виду автомобилем. Недавно AUTO.TUT.BY сообщал о несуразном британском спорткаре Sin, «достойного» в плане внешности конкурента которому в PalExpo представили студенты дизайн-школы Sbarro.





Диковинный концепт получил обозначение 4×4+2 и понять, что же все-таки перед нами — весьма проблематично. По словам самих создателей, создана шестиколесная машина без бокового и заднего остекления для внедорожных соревнований — собственно, на это намекают гоночные «ковши» и руль в салоне.





За основу 4×4+2 студентами Sbarro был взят Porsche Cayenne первого поколения. Силовой агрегат — пятилитровый V8, развивающий 550 лошадиных сил и работающий с 6-ступенчатым «автоматом». Прочих подробностей об этой диковинке обнародовано не было.



