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Как будто Cayenne "проглотил"! В Женеве представлен эксцентричный концепт Sbarro

08.03.2018 18:07 — Разное | Tut.by  
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Нынешний Женевский автосалон запомнится не одним «диковатым» с виду автомобилем. Недавно AUTO.TUT.BY сообщал о несуразном британском спорткаре Sin, «достойного» в плане внешности конкурента которому в PalExpo представили студенты дизайн-школы Sbarro.


Диковинный концепт получил обозначение 4×4+2 и понять, что же все-таки перед нами — весьма проблематично. По словам самих создателей, создана шестиколесная машина без бокового и заднего остекления для внедорожных соревнований — собственно, на это намекают гоночные «ковши» и руль в салоне.


За основу 4×4+2 студентами Sbarro был взят Porsche Cayenne первого поколения. Силовой агрегат — пятилитровый V8, развивающий 550 лошадиных сил и работающий с 6-ступенчатым «автоматом». Прочих подробностей об этой диковинке обнародовано не было.


 
 
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Диковинный концепт получил обозначение 4×4+2 и понять, что же все-таки перед нами - весьма проблематично.

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