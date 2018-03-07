В белорусский прокат каким-то чудом вышел лучший фильм американского инди прошлого года. «Проект «Флорида» Шона Бейкера — те самые полтора часа, ради которых нужно идти в кино. Почему — рассказывает AFISHA.TUT.BY.





О чем кино: Маленькая Муни живет в сальном отеле на границе Диснейленда, выпрашивает деньги на мороженое у прохожих и подначивает местного менеджера. Ее мать время от времени занимается проституцией.

В 2016 году американец Шон Бейкер снял на айфон фильм «Мандарин», о котором мы и не только писали как о лучшем американском инди сезона. Прошел год — и Бейкер обрекает нас на самоповторы. «Проект «Флорида» действительно вышел таким трогательным, искренним, чувственным и тихим, что ему, может, и не к лицу громкие дифирамбы. Но как еще до вас достучаться.

Далеким от американского инди покажется, что в фильме Бейкера снова ничего не происходит. Дети плюются на припаркованные машины, взрослые валяются у бассейна, менеджеры решают вопросы с кондиционерами — время идет, солнце светит. В объективе (к слову, все, кроме финальной сцены, Бейкер на сей раз снимал на олдскульные ныне 35 мм) американца — люди на обочине жизни, их мало насыщенные событиями будни и их бытовые проблемы. Вычищаешь из «Флориды» все американское — вот тебе история какой-нибудь белорусской женщины на грани лишения родительских прав.





Только социальное Бейкера волнует меньше всего. Он делает кино о детстве и тех взрослых, которые по тем или иным обстоятельствам в нем остались. И показывает, как мало нам было надо для счастья тогда и как это изменилось со временем. Бразильянка приезжает в Диснейленд, но устраивает скандал и истерику, что ее поселили не в тот отель — вонючий «Сказочный замок» вместо настоящего. А шестилетняя Муни верит, что этот мотель и есть ее замок. И что самое вкусное на земле — тосты с джемом. Лучшая мама — ее татуированная Холли с кокаиновым носиком. А лучшее место на земле — поле недалеко от отеля.

Все эти истории про ускоренное взросление и необратимость взрослой жизни, когда уже есть тот, за кого ты отвечаешь, разыгрываются у Бейкера вперемешку непрофессиональными актерами и мастерами вроде Уиллема Дефо. При этом каждый из персонажей помимо деструктивного начала несет идею о том, что в любой ситуации важно оставаться человеком. Даже когда воруешь чужие чипированные браслеты, чтобы потом перепродать и выручить за них денег на еду для себя и шестилетнего ребенка.





В меланхоличном «Проекте «Флорида», как под микроскопом, можно рассмотреть, сколько беззаботных американских детей выросло в несчастных взрослых. Маргиналы без крыши над головой перебиваются временным жильем в придорожных мотелях, пока где-то в паре километров богатеи выбрасывают сотни долларов на билеты в Диснейленд. Социальное расслоение — не то чтобы очень новая тема для американского кино. Но у Бейкера получилось на такой сложной почве, где российский режиссер сорвался бы на «чернуху», снять фильм о сиюминутном счастье. Если не это магия кино, то я уж и не знаю, на какие фокусы вы рассчитываете.

Когда: с 8 по 17 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, позже — «Центральный». Сколько: актуальные цены смотрите тут.