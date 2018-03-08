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Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси составили в 2017 году 1043,5 рубля

08.03.2018 19:22 — Разное | Ежедневник  
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Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси составили в 2017 году 1043,5 рубля

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2017 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1043,5 рубля в месяц.

Согласно данным Национального статистического комитета, в городах и поселках городского типа располагаемые ресурсы составили 1115,2 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 855,1 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980,7 рубля в месяц, из которых 756,2 рубля (77,1%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров – 31,8%, на оплату услуг – 24,5%.

 
 
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По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2017 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1043,5...

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