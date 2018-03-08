Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусских специалистов Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, уступив дома французскому «Лиону».

Киевское «Динамо» под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича добилось ничьей в Риме с «Лацио».



Фото: pfc-cska.com

ЦСКА — «Лион» — 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Кучаев, Вернблум, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витиньо, 73), Натхо, Муса (Чалов, 87).

«Лион»: Лопеш, Тете, Фернандо Марсал, Марсело, Морель, Тусар, Ндомбеле, Ауа Диас (Менди, 89), Траоре (Корне, 76), Депай (Маолида, 85).

Гол: 0:1 — Марсело (68, пас — Депай).

Предупреждения: Набабкин (30), Натхо (59) — Тусар (88), Корне (90+2).

Удары: 10−11.

Удары в створ ворот: 9−7.

Владение мячом: 55%-45%.

Автором единственного гола в матче стал бразильский защитник гостей Марсело, отличившийся на 68-й минуте.

Москвичи же так и не смогли пробить голкипера «Лиона» Антони Лопеша.

Ответный поединок пройдет 15 марта на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

Фото: pfc-cska.com













Гончаренко: Мы не заслуживали поражения



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

— Думаю, что, исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения. Мы не можем нащупать атакующие действия. Создаем мало моментов. Эту проблему нам надо решить. Наверное, ситуацию усугубляло то, что сильно дробило поле, мы много мячей теряли из-за этого.

— С чем было связано отсутствие Витиньо в стартовом составе? И как оцените дебют Бистровича?

— По Бистровичу тяжело однозначно говорить, было много сумбура в действиях команды. Но можно поздравить его с дебютом. Что касается Витиньо, когда мы осенью играли три матча в неделю, он смотрелся тяжело. Планируем нагрузку так, чтобы он наиболее свежим подходил к каждому матчу.

— Довольны ли игрой Миланова и Кучаева на флангах?

— Недоволен. Считаю, что в первом тайме ничего не предложили в плане атаки.

— Вы через Бистровича передали заметку для Натхо. Что в ней было?

— Ничего нового и секретного. Перестроения команды. Когда делаешь много перестроений, так проще показать конкретному игроку, как именно перестраиваемся.

— Насколько оправдал себя выход Понтуса Вернблума в нападении?

— Он достаточно эффективно действует на любой позиции. Но мы в целом должны найти лучший атакующий вариант.

— Какие ожидания перед ответной игрой?

— Мы думаем о том, как сыграть в Грозном, это очень важный матч. Что касается ответной игры, будем смотреть, в каком состоянии подойдем к ней, на кого сможем рассчитывать. Понятно, что попробуем исправить ситуацию. Забитый на выезде мяч многое поменяет, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.

«Лацио» — «Динамо» К — 2:2

Голы: 0:1 — Цыганков (52, пас — Беседин), 1:1 — Иммобиле (54, пас — Фелипе Андерсон), 2:1 — Фелипе Андерсон (62, пас — Милинкович-Савич), 2:2 — Жуниор Мораес (79, пас — Цыганков).

Предупреждения: Мургиа (63), Милинкович-Савич (71), Джордан Лукаку (81) — Пиварич (36), Кадар (69), Гармаш (70, 90+6), Бойко (90+1).

Удаление: Гармаш (90+6, после второго предупреждения).

Удары: 14−9.

Удары в створ ворот: 7−3.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Владение мячом: 51%-49%.

Киевляне открыли счет в начале второго тайма, однако уже через 10 минут оказались в роли догоняющих, пропустив два гола с интервалом в 8 минут.

За весь матч наставник динамовцев Александр Хацкевич произвел всего одну замену, но она оказалась ключевой. Бразильский легионер Жуниор Мораес через 12 минут после появления на поле принес киевлянам результативную ничью, которая оставляет украинскому клубу неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы перед ответной игрой в Киеве.

Матч в Риме киевское «Динамо» завершало в меньшинстве из-за удаления Дениса Гармаша, получившего второе предупреждение на 96-й минуте.

Белорусский легионер киевского «Динамо» Никита Корзун на матч заявлен не был.

Результаты других матчей 1/8 финала Лиги Европы:

«Милан» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:2.

«Боруссия» Д (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:2.

«Атлетико» М (Испания) — «Локомотив» М (Россия) — 3:0.

«Спортинг» (Португалия) — «Виктория» Пльзень (Чехия) — 2:0.

«Марсель» (Франция) — «Атлетик» Б (Испания) — 3:1.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:1.

Ответные матчи пройдут 15 марта.

(Будет дополнено).