ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте VW задел ограждение и врезался в столб: водитель погиб на месте

08.03.2018 22:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

8 марта около 13.20 возле стелы на въезде в Брест разбился 32-летний водитель Volkswagen Vento, сообщает ГАИ региона.


Легковушка ехала со стороны Минска в направлении Бреста. Водитель не справился с управлением, автомобиль задел ограждение, врезался в столб и вылетел в кювет.


В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Как сообщает ГАИ региона, по предварительным данным водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того он не имел права управления — лишился в 2011 году за ДТП.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает ГАИ региона, по предварительным данным водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фарм-клуб минского "Динамо" оформил пропуск в полуфинал Кубка президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика