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В Бресте VW задел ограждение и врезался в столб: водитель погиб на месте
8 марта около 13.20 возле стелы на въезде в Брест разбился 32-летний водитель Volkswagen Vento, сообщает ГАИ региона.
Легковушка ехала со стороны Минска в направлении Бреста. Водитель не справился с управлением, автомобиль задел ограждение, врезался в столб и вылетел в кювет.
В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Как сообщает ГАИ региона, по предварительным данным водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того он не имел права управления — лишился в 2011 году за ДТП.
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Как сообщает ГАИ региона, по предварительным данным водитель находился за рулем в состоянии опьянения.
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