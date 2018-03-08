В Бресте VW задел ограждение и врезался в столб: водитель погиб на месте

8 марта около 13.20 возле стелы на въезде в Брест разбился 32-летний водитель Volkswagen Vento, сообщает ГАИ региона.





Легковушка ехала со стороны Минска в направлении Бреста. Водитель не справился с управлением, автомобиль задел ограждение, врезался в столб и вылетел в кювет.





В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Как сообщает ГАИ региона, по предварительным данным водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того он не имел права управления — лишился в 2011 году за ДТП.



