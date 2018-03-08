Хоккеисты «Динамо-Молодечно» победили в гостях «Гомель» и выиграли четвертьфинальную серию плей-офф чемпионата Беларуси в экстралиге.

Таким образом, в полуфинале Кубка президента фарм-клуб минского «Динамо» сразится с победителем регулярного сезона гродненским «Неманом».



Фото: hcdinamo.by/molodechno

«Гомель» — «Динамо-Молодечно» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

8 марта. Гомель. Ледовый дворец. 1500 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Рак — Соколовский, Гаврус (А) — Белевич — Журня; Ерохо — Боголейша, Карабань — Мохорев — Амброжейчик; Знахаренко — Летов, Печур (К) — Черников — Д. Буйницкий; Кирющенков (А) — Грецкий — Кунцевич; Воронов.

«Гомель»: Бобарико; Сырей (А) — Еронов (А), Куцырь — Семочкин (К) — Хузеев; Заламай — Шведов, Ревенко — Нестеров — П. Волчек; Прус — Карев, Зайчик — А. Колосов — Скоренов; Гостев — Дурнов, Соломонов — Сусло — Брахманис.

Шайбы: 0:1 — Гаврус (Журня, Боголейша, 19.30), 1:1 — Заламай (Еронов, 41.57, в большинстве), 1:2 — Белевич (Рак, Д. Буйницкий, 51.52, в большинстве), 1:3 — Белевич (Журня, 59.50, в пустые ворота, в меньшинстве).

Броски: 20−32 (8−12, 2−13, 10−7).

Штраф: 12−10.

Лучшие игроки матча: Скоренов — Журня, Гаврус.

После трех поражений в четырех предыдущих встречах гомельчане не имели права на осечку и активно начали поединок. И уже на 30-й секунде гостей от гола спасла лишь перекладина.

Выдержав стартовый натиск, молодечненцы сами пошли в наступление и открыли счет в конце первого периода.

Гомельчане отыгрались в начале третьей двадцатиминутки, когда защитник Дмитрий Заламай дальним выстрелом реализовал большинство.

Динамовцы тут же получили отличный шанс снова выйти вперед, четыре минуты кряду играя в большинстве. Но столь продолжительным численным перевесом не воспользовались.

А вот следующее удаление в составе «Гомеля» молодечненцы все же реализовали — гол в активе Андрея Белевича.

Он же поставил и точку в поединке, когда за 10 секунд до финиша третьего периода в меньшинстве поразил пустые ворота хозяев.

Фото: hcdinamo.by/molodechno













Серия гомельчан и молодечненцев стала самой продолжительной в четвертьфинале Кубка президента. В трех других противостояниях борьба завершилась в максимально короткие сроки.

Итог четвертьфинальных серий Кубка президента:

«Неман» Гродно (1) — «Химик» Новополоцк (8) — 4:0 (7:2, 5:0, 3:1, 8:4).

«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7) — 4:0 (4:0, 3:1, 3:1, 2:1).

«Шахтер» Солигорск (3) — «Металлург» Жлобин (6) — 4:0 (7:1, 6:3, 6:4, 2:1 2ОТ).

«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 1:4 (2:4, 0:1, 4:3 ОТ, 2:4, 1:3).

На следующих стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.

В полуфинале Кубка президента сразятся:

«Неман-Гродно» (1) — «Динамо-Молодечно» (5) (13, 14, 17, 18 марта и, если потребуется, 21, 23, 25 марта).

«Юность-Минск» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3) (15, 16, 19, 20 и, если потребуется, 22, 24, 26 марта).

Финальная серия запланирована на 28, 29 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля.