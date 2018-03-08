В 2017 году 40,7% расходов у белорусов уходило на еду

Выборочное обследование домашних хозяйств Белстата показало, что почти половина всех потребительских расходов у граждан Беларуси уходит на питание.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Расходы на непродовольственные товары составили 31,8%, на оплату услуг – 24,5%.

Напомним, в категорию потребительских входят расходы на продукты, табачные изделия, алкоголь, непродовольственные товары, оплату ЖКХ и других услуг.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в Беларуси 1 тысячу рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1,1 тыс., в сельских населенных пунктах – 855 рублей.