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В 2017 году 40,7% расходов у белорусов уходило на еду

08.03.2018 22:04 — Разное | БДГ  
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Выборочное обследование домашних хозяйств Белстата показало, что почти половина всех потребительских расходов у граждан Беларуси уходит на питание.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Расходы на непродовольственные товары составили 31,8%, на оплату услуг – 24,5%.

Напомним, в категорию потребительских входят расходы на продукты, табачные изделия, алкоголь, непродовольственные товары, оплату ЖКХ и других услуг.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в Беларуси 1 тысячу рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1,1 тыс., в сельских населенных пунктах – 855 рублей.

 
 
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Выборочное обследование домашних хозяйств Белстата показало, что почти половина всех потребительских расходов у граждан Беларуси уходит на питание.

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