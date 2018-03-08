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Саснович вырвала победу в драматичном матче с 2 тай-брейками на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В первом раунде основной сетки 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA) обыграла 26-летнюю польку Магду Линетт (№ 61) — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Напряженный трехсетовый поединок, проходивший в 30-градусную жару, продолжался 2 часа 55 минут.
Все три сета получились напряженными, причем два из них завершились лишь на тай-брейке. А в решающем сете белоруска, находившаяся на грани поражения, при счете 2:5 сумела отыграть три гейма кряду (5:5). Затем, позволив сопернице снова выйти вперед, Саснович совершила еще один камбэк, вырвав победу на тай-брейке. Причем по ходу тай-брейка Александра также уступала (0:2).
Во 2-м круге соперницей Александры Саснович станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд. Прежде они встречались 5 раз, трижды побеждала эстонка, дважды сильнее была белоруска.
Ранее первый раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Во втором раунде Арина Соболенко сыграет против 18-й ракетки мира 32-летней россиянки Светланы Кузнецовой, которая начинает выступления сразу со второго круга.
С основной сетки одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе начнет выступление и пропустившая 8 месяцев из-за судебной тяжбы с американским отцом своего ребенка 28-летняя белоруска Виктория Азаренко (№ 204). Она сыграет с британкой Хизер Уотсон (№ 70), которую одолела на Уимблдонском турнире.
Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131) накануне
Кроме того, в парном разряде выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В матче 1/16 финала они сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).
Из других матчей стартового раунда отметим ранний вылет россиянки Марии Шараповой (№ 41), которая в первом круге за 1 час 35 минут уступила представительнице Японии Наоми Осаке — 4:6, 4:6.
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Белоруска Александра Саснович, победив в драматичном матче с двумя тай-брейками, вышла во второй круг турнира серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с...
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