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Передвижной дом для каникул: хиппи-шик в автобусе "Шевроле" 1959 года

09.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Семья нашла в поле старый проржавевший автобус «Шевроле», и решила превратить его в гостевой домик и место для кемпинга на участке рядом с домом. Но увлеклась.


О проекте
Место: Фалмут, штат Мэн, США
Размер: 8,45 кв. м
Кто здесь живет: семья из четырех человек использует автобус как передвижной дом для каникул
Авторы проекта: Уилл Уинкельман (Will Winkelman), Winkleman Architecture, и Винс Мултон (Vince Moulton), Vincent Moulton Interiors
Фото: Трент Белл (Trent Bell)

Проржавевший «Шевроле» 1959 года во время ремонта выкрасили в бледно-зеленый цвет. Эта классическая модель, которую в США сокращенно называют Chevy, часто служит школьным автобусом.

Чтобы изменить интерьер автобуса, владельцы обратились к архитектору Уиллу Уинкельману. Он разместил внутри ванную комнату, место для раковины, небольшую столовую и две длинные скамьи, которые можно использовать как кровати.

«Мы работали с профессиональным плотником, у которого большой опыт встраивания мебели в интерьеры яхт и лодок, — вспоминает архитектор. — С его помощью на небольшой площади автобуса получилось обустроить функциональное пространство».


Тони Хосе (Tony Jose) из Linekin Bay Woodworkers провел все столярные работы в проекте.

Дубовая доска на полу — это повторно используемое дерево. Кабинка санузла, тумба для раковины, стол, скамейки с ящиками для хранения — тоже выполнены из вторичных материалов.

Автор проекта использовал каждый сантиметр, чтобы сделать бывший салон автобуса удобнее. Помимо мест для хранения под скамейками, во время ремонта добавили и полки сверху.



Автобус оснастили электропроводкой, это позволило установить ретролампы и бра, спроектированные бюро Winkleman Architecture.


«Шевроле» вернули в рабочее состояние, сохранив оригинальные элементы, которые добавляют автобусу ретрошарма.


Благодаря багажнику на крыше владельцы могут брать с собой в путешествия каяки.


Обустраивать автобус помогал и дизайнер из Бостона Винс Мултон. «Винс с самого начала был частью дизайн-процесса и создал хиппи-атмосферу со множеством марокканских паттернов и узоров», — рассказывает Уилл. Винс замаскировал обилие дерева в интерьере с помощью тканей, характерных для Индии и Ближнего Востока. Он добавил бисер на абажуры светильников и собрал множество броских подушек.

Подробнее на Houzz.ru

 
 
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Семья нашла в поле старый проржавевший автобус «Шевроле», и решила превратить его в гостевой домик и место для кемпинга на участке рядом с домом. Но увлеклась.

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