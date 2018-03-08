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Передвижной дом для каникул: хиппи-шик в автобусе "Шевроле" 1959 года
Семья нашла в поле старый проржавевший автобус «Шевроле», и решила превратить его в гостевой домик и место для кемпинга на участке рядом с домом. Но увлеклась.
О проекте
Проржавевший «Шевроле» 1959 года во время ремонта выкрасили в бледно-зеленый цвет. Эта классическая модель, которую в США сокращенно называют Chevy, часто служит школьным автобусом.
«Мы работали с профессиональным плотником, у которого большой опыт встраивания мебели в интерьеры яхт и лодок, — вспоминает архитектор. — С его помощью на небольшой площади автобуса получилось обустроить функциональное пространство».
Дубовая доска на полу — это повторно используемое дерево. Кабинка санузла, тумба для раковины, стол, скамейки с ящиками для хранения — тоже выполнены из вторичных материалов.
Автор проекта использовал каждый сантиметр, чтобы сделать бывший салон автобуса удобнее. Помимо мест для хранения под скамейками, во время ремонта добавили и полки сверху.
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Семья нашла в поле старый проржавевший автобус «Шевроле», и решила превратить его в гостевой домик и место для кемпинга на участке рядом с домом. Но увлеклась.
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