Серена Уильямс победно вернулась в WTA-тур после рождения дочери

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе.



Серена Уильямс. Фото: twitter.com/WTA

В поединке первого круга Серена Уильямс взяла верх над 24-летней представительницей Казахстана Зариной Дияс (№ 53 рейтинга WTA) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Это был первый матч Серены Уильямс в соревнованиях под эгидой WTA после рождения дочери .

В матче второго круга соперницей Серены Уильямс станет 26-летняя голландка Кики Бертенс (№ 29). Прежде они встречались дважды, и оба раза побеждала Серена Уильямс.