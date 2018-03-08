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Серена Уильямс победно вернулась в WTA-тур после рождения дочери
36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе.
В поединке первого круга Серена Уильямс взяла верх над 24-летней представительницей Казахстана Зариной Дияс (№ 53 рейтинга WTA) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Это был первый матч Серены Уильямс в соревнованиях под эгидой WTA после
В матче второго круга соперницей Серены Уильямс станет 26-летняя голландка Кики Бертенс (№ 29). Прежде они встречались дважды, и оба раза побеждала Серена Уильямс.
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36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе.
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