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Серена Уильямс победно вернулась в WTA-тур после рождения дочери

09.03.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе.


Серена Уильямс. Фото: twitter.com/WTA

В поединке первого круга Серена Уильямс взяла верх над 24-летней представительницей Казахстана Зариной Дияс (№ 53 рейтинга WTA) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Это был первый матч Серены Уильямс в соревнованиях под эгидой WTA после рождения дочери.

В матче второго круга соперницей Серены Уильямс станет 26-летняя голландка Кики Бертенс (№ 29). Прежде они встречались дважды, и оба раза побеждала Серена Уильямс.

 
 
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36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе.

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