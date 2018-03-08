Ну вот и прошел Международный женский день. Никто сегодня уже и не помнит, что на самом деле означает этот праздник и что он символизирует. Мы не будем сейчас снова говорить «за феминизм», достаточно затронуть тему элементарного уважения. Она актуальна и 9-го марта.

Многочисленные флешмобы, начало которым положил #Янебоюсьсказать, история Харви Вайнштейна и последовавшая за ней череда громких разоблачений и прочие кейсы в очередной раз наглядно продемонстрировали реальное отношение к женщинам в обществе.

Такого количества грязи и нелепых обвинений просторы интернета не видели, наверное, никогда. Нет смысла дублировать скриншоты этих комментариев, наелись ими все.

Можно было бы сказать, что выборка сомнительна, но нет. Речь идет не о фейковых аккаунтах и анонимных пользователях на форумах. Это были мнения и комментарии реальных людей, в том числе популярных блогеров, публичных персон и, как это принято сейчас называть, лидеров мнений.



focus.ua

Отсутствие эмпатии, обвинение жертвы, беспричинная злоба. Стала жертвой домашнего насилия? Не надо было пилить мужа, стерва. Обвинила в изнасиловании? Дрянь, испортила парню жизнь. Студентка, жестоко убитая бывшим бойфрендом. Легкомысленные фото, розовые волосы, динамила влюбленного мальчика — сама напросилась. Женщина, муж которой отрубил ей кисти рук. Нет дыма без огня.

Да не нам судить. Но где эмпатия, где сострадание, где понимание того, что женщина всегда слабее?

Что там еще? Министр здравоохранения Чувашии заявляет, что если у женщины было семь половых партнеров , то это гарантированное бесплодие. Одной фразой бросает в лицо миллионам женщин обвинение: не можешь родить — сама виновата, проститутка.

Журналистки обвинили депутата в домогательствах . Публично, на открытой странице в социальной сети вместе с коллегами он весело и задорно обсуждает ситуацию:





Есть в этом хотя бы доля уважения к женщинам?

На предложение внести в закон соответствующие поправки о домогательствах глава Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей говорит о том, что если женщина сама не захочет, то никто ее домогаться не будет .

Как мы воспитываем своих детей, если в двадцать первом веке женщина все еще остается человеком второго сорта?

Бабские разговоры, женская логика, бабский треп, что ты, как баба, что ты, как девчонка, как бабки на лавочке, женщина за рулем — обезьяна с гранатой, овца, коза, курица.

Обратите внимание, у нас же даже нет нормального обращения к женщинам: баба, тетка, девочка, мамаша, бабка. Мамаша, выходишь? Бабуся, убери свою тележку. Девочка, чего тебе?..

Репродуктивное насилие. Начиная ну пусть не с детства, но как минимум с первого визита к гинекологу. Залазь на кресло. Чего морщишься, с мужиком не морщилась. Та же куча унижений в родах. Все эти обязательные посещения гинеколога (и обязательно в районной поликлинике), все эти попытки вмешательства в репродуктивный процесс — когда рожать думаете, зачем рожать думаете, зачем вам прерывать беременность — все это часть того же неуважения. Нарушение личных границ.



newpackfon.ru

Как женщина может заслужить уважение, если дорогой автомобиль, то — сами знаете, если успешный бизнес, то платит за все папа или хахаль. Не в лицо, так за спиной. Если ты Ангела Меркель и вряд ли насосала, значит, будем говорить о том, какая она страшная, и да, у нее же полностью отсутствует маникюр! Вы ее руки видели? Фу.

Как женщина может заслужить уважение, если уважения априори нет нигде. Ни для кого. Чайлдфри — недоженщины, потому что не хотят рожать. Мать-одиночка? Головой думать надо было, прежде чем ложиться в постель с первым встречным. Разведенка? Не смогла сохранить семью. Разведенка с прицепом? Наживается на алиментах. Многодетные? Куда рожают столько, им бы только квартиру и льготы, плодят нищету. Один ребенок? Растите эгоиста.

Женщина виновница всех бед на свете. Такой вот вечный неженский день.

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