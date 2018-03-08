10 марта на стадионе ФК «Минск» состоится первый официальный матч сезона: борьба за Суперкубок между победителем прошлогоднего чемпионата страны борисовским БАТЭ и обладателем Кубка Беларуси — брестским «Динамо».

SPORT.TUT.BY рассказывает, с каким багажом подошли команды к битве за первый трофей.



Брестское «Динамо» в прошлом году выбило БАТЭ из розыгрыша Кубка Беларуси. Фото: ФК «Динамо-Брест»

За всю историю команды провели 52 матча друг против друга. Из них 39 побед у БАТЭ, семь — у «Динамо» и шесть ничьих.

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Событие, говорящее о смене эпохи в БАТЭ, — это смена тренера. Александр Ермакович решил покинуть клуб, в котором он провел 20 лет: сначала игроком, с 2009-го — ассистентом Виктора Гончаренко и с 2013-го — главным тренером.



Александр Ермакович сейчас трудится в московском ЦСКА. Фото: twitter.com/pfc_cska

Сам Ермакович прокомментировал свое решение так: «Настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне».

Еще одно значительное событие не только для борисовской команды, но и для всего белорусского футбола в целом — это завершение карьеры лучшего бомбардира БАТЭ — Виталия Родионова.

«Профессор» провел 412 матчей за клуб и забил 161 мяч. Теперь он исполняет обязанности спортивного директора клуба .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из главных потерь БАТЭ можно выделить уход Дениса Полякова, трансфер которого из «Шахтера» в 2011 году стал рекордным для белорусского футбола и составил 600 000 долларов. Напомним, что Поляков провел 134 игры за БАТЭ и забил 6 мячей.

По поводу перехода в кипрский АПОЭЛ Поляков высказался так: «АПОЭЛ — почти идеальный для меня вариант продолжения карьеры. Я ведь еще с детства мечтал играть в клубах, обозначающих амбициозные цели и решающих высокие задачи. Сначала был „Шахтер“, потом БАТЭ. Сейчас вот настала очередь выступлений в АПОЭЛе».

По завершении срока действия контракта Борисов покинул и Александр Володько — в надежде «устранить пробел и поиграть в зарубежном клубе». 26 января он стал игроком «Шахтера» из Караганды, где будет играть под руководством белорусского специалиста, Владимира Журавеля, который покинул брестское «Динамо» в конце прошлого сезона, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

«Уход был моей инициативой, причины и мотивы в одном абзаце не объяснить. Как вышло, так вышло», — прокомментировал Журавель.

Новым главным тренером Бреста стал чех Радослав Латал — обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе «Шальке-04», серебряный призер чемпионата Европы — 1996, победитель кубка Словакии в качестве тренера «Кошице».



Радостав Латал слева. Фото: ФК «Динамо-Брест»

Что касается других трансферов «Динамо», клуб покинули нападающий Александр Вуячич, полузащитник Жуниор Этунди, защитник Борха Докаль. Адриян Аврамия перешел в казахстанский «Иртыш». Леандро Торрес неожиданно для многих оказался в мексиканском «Атлетико Сан-Луис». Вратарь Владислав Кужаль на правах свободных агентов. Другой вратарь — Владислав Хвин — играет в «Сморгони» на правах аренды.

Главным новичком «Динамо» в этом сезоне стал Павел Савицкий — один из сильнейших футболистов чемпионата Беларуси. С 2010 по 2017 год он играл за гродненский «Неман», провел 203 матча, забил 70 мячей и отдал 26 голевых передач, включая прошлый сезон, в котором он забил 17 раз и сделал 4 голевые передачи.

В марте 2017 года главный тренер «Немана» и экс-футболист «Динамо-Брест» Игорь Ковалевич называл Савицкого «лидером клуба, одним из тех, кто ведет команду».

Также интересно то, что в «Динамо» из одесского «Черноморца» пришел Александр Гутор, в свое время 5 раз выигрывавший чемпионат Беларуси, Кубок и дважды — Суперкубок в составе БАТЭ. Напомним, что в свое время Гутор уходил из БАТЭ со скандалом, дело доходило до международного суда в Лозанне.

В одном из первых интервью Гутор сказал: «Я пришел в „Динамо-Брест“, чтобы побеждать в каждой игре, приносить пользу команде и своей игрой радовать болельщиков». А накануне финала Суперкубка в интервью «Беларусь-5» Александр заявил, что надеется выиграть первый трофей с брестским «Динамо». «Для меня это принципиальная игра», — добавил голкипер.

В «Динамо» также перешел словенец Желько Филипович, пятикратный чемпион Словении, трехкратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка в составе «Марибора» и «Копера».

Буквально за несколько дней до матча за Суперкубок брестчане подписали 18-летнего полузащитника Владимира Медведя, который в прошлом сезоне играл за «Нафтан».

Что касается БАТЭ, новым тренером стал Олег Дулуб. В тренерский штаб вошли Василий Хомутовский, который сосредоточен на работе с вратарями. Алексей Бага занимается нападающими, анализом ближайшего соперника и оценкой того, что происходит в команде.



Олег Дулуб. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дмитрий Молош и Александр Грановский работают с защитниками либо с полузащитниками.

В новом сезоне в клубе также появились три новичка из Сербии: защитники Александар Филипович (159 игр, 6 мячей), Никола Васильевич (168 игр, 2 мяча) и полузащитник Слободан Симович (233 игры, 7 мячей).

По поводу защитников главный тренер Олег Дулуб дал следующие комментарии: «Во-первых, это довольно опытные исполнители. Во-вторых, способны действовать на нескольких позициях. Филипович — и справа в обороне, и слева, и в центре. Василевич — в центре защиты, на левом фланге и даже в опорной зоне. Вообще универсальность игроков являлась одним из главных критериев оценки при рассмотрении вариантов».



Фото: ФК БАТЭ

После пятилетнего перерыва в БАТЭ вернулся форвард Максим Скавыш, который является четырехкратным чемпионом Беларуси, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка в составе борисовчан.

«Никогда не говорил себе: все, туда не вернусь. Можно сказать, что надеялся, такие мысли были. Но главное, о чем думал, — постоянно играть и прогрессировать», — прокомментировал свое возвращение двадцативосьмилетний футболист.

Для знакомства с новыми тренерами и новыми игроками обе команды провели несколько предсезонных сборов.

18 января «Динамо-Брест» отправились в Белек. Первым соперником «Динамо» был немецкий «Ваккер 90», а на просмотр приглашались три футболиста: защитники Игорь Йованович, Томас Джуел-Нильсен и Матия Шпичич. Но в итоге они так и не присоединились к команде.

Тот матч, первый в новом году, завершился победой брестчан 2:1. Голами отметились Павел Нехайчик и Роман Василюк.

Главный тренер Радослав Латал так прокомментировал спарринг: «Это был первый матч, в котором мы смогли посмотреть на игроков. Суть не в том, что мне понравилось или не понравилось. На этом сборе мы работали в первую очередь над физподготовкой. Я хотел, чтобы нагрузка была для всех одинаковой, потому и команду разделили на две части по 11 игроков. Следующих 11 сыграют с «Трактором Сази».

В итоге второй матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Динамо» благодаря голам Диксона Афоаквы (3), Кирилла Кириленко, Ярослава Орешкевича.

Последний матч на первом сборе был с «Црвеной Звездой» и закончился поражением 0:2.

Сделав небольшой перерыв, часть игроков продолжили подготовку, уступив 0:1 украинскому «Черноморцу», одержав победы над сербским «Радом» (2:0) и фарерским «Викингуром» (4:0) (Савицкий — дубль, Василюк, Кириенко) и проиграв «Гонведу» из Будапешта (1:2).

22 февраля начался заключительный сбор в Испании. На нем брестчане проиграли норвежскому «Мольде» со счетом 1:4 (единственный гол забил Савицкий), норвежскому «Русенборг» — 1:3 (гол забил Фамейе) и обыграли исландский «Хабнарфьордур» со счетом 2:0 (отличились Юзепчик и Седько).



Фото: ФК «Динамо-Брест»

БАТЭ отправился на первый сбор в Турцию 31 января, где победил чешский «Фастав» — 3:2 (Волков, Драгун, Скавыш), дубль «Зенита» — 2:1 (Сигневич, Драгун), «Сброевку» из Брно — 1:0 (Драгун), грузинский «Колхети» — 2:0 (Скавыш, Стасевич).

Вернувшись со сбора, команда провела на стадионе ФК «Минск» товарищеский матч с литовским «Тракаем» , одержав победу 3:0 (Иванич, Скавыш, Волков).

На втором турецком сборе борисовская команда сыграла 23 февраля с казахстанским «Кайратом» , победив 3:1 (Драгун, Иванич, Филипович), 27-го — с тульским «Арсеналом» , потерпев поражение 3:4 (Скавыш, Туоминен, Мухамедов), а 2 марта обыграла казахстанский «Тобол» 2:1 (Стасевич, Василевич).

Несколько дней в БАТЭ на просмотре находился сенегальский нападающий Малик Мане . Этот футболист — старший брат известного нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.



Фото: ФК БАТЭ

Он тренировался с командой, выходил на поле в двух спаррингах на несколько минут, но не приглянулся штабу Олега Дулуба из-за физических кондиций.

3 марта БАТЭ вернулся домой и продолжил подготовку к Суперкубку Беларуси.

Напомним, матч за Суперкубок Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ пройдет на стадионе ФК «Минск» 10 марта в 16.30. Все билеты проданы !

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