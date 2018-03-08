Рецепт звезды: штрудель с гречкой и грибами под черничным соусом от Александры Бортич

8 марта в прокат вышел фильм «Я худею» с нашей землячкой Александрой Бортич в главной роли. Для которой, между прочим, девушке пришлось набрать несколько лишних кг.

Давайте приготовим штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники по любимому рецепту Александры.

Штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники



Источник рецепта:1tv.ru/shows/smak

Ингредиенты: Гречневая крупа — 1 стакан

Грибы — 400 г

Лук-порей — ½ шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Майоран — по вкусу

Тесто фило (можно заменить на слоеное бездрожжевое) — 1 пласт теста

Сливочное масло — для смазывания Для соуса: Черника — 300 г

Лимонный сок — 1 ст.л.

Мед — ½ ст.л.

Соль — щепотка

Розмарин — по вкусу

Как готовим?





Отвариваем гречку до состояния аль денте. Мелко нарезанные грибы и лук обжариваем до полного испарения жидкости. Смешиваем обжарку с гречкой, солим, перчим и добавляем майоран. На раскатанный пласт теста выкладываем начинку и закручиваем в рулет, смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 10 минут при 190 градусах. Чернику пропускаем через пресс, либо перетираем вручную. Смешиваем получившийся сок с ягодами, добавляем лимонный сок, немного соли, мед и перетертый розмарин (можно использовать сухой). Подаем горячий штрудель с черничным соусом. Приятного аппетита!