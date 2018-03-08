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Рецепт звезды: штрудель с гречкой и грибами под черничным соусом от Александры Бортич
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8 марта в прокат вышел фильм «Я худею» с нашей землячкой Александрой Бортич в главной роли. Для которой, между прочим, девушке пришлось набрать несколько лишних кг.
Давайте приготовим штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники по любимому рецепту Александры.
Штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники
Ингредиенты:
- Гречневая крупа — 1 стакан
- Грибы — 400 г
- Лук-порей — ½ шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Майоран — по вкусу
- Тесто фило (можно заменить на слоеное бездрожжевое) — 1 пласт теста
- Сливочное масло — для смазывания
Для соуса:
- Черника — 300 г
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Мед — ½ ст.л.
- Соль — щепотка
- Розмарин — по вкусу
Как готовим?
- Отвариваем гречку до состояния аль денте.
- Мелко нарезанные грибы и лук обжариваем до полного испарения жидкости.
- Смешиваем обжарку с гречкой, солим, перчим и добавляем майоран.
- На раскатанный пласт теста выкладываем начинку и закручиваем в рулет, смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 10 минут при 190 градусах.
- Чернику пропускаем через пресс, либо перетираем вручную. Смешиваем получившийся сок с ягодами, добавляем лимонный сок, немного соли, мед и перетертый розмарин (можно использовать сухой).
- Подаем горячий штрудель с черничным соусом. Приятного аппетита!
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Готовим сегодня штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники от Александры.
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