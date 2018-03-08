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Рецепт звезды: штрудель с гречкой и грибами под черничным соусом от Александры Бортич

09.03.2018 08:52 — Разное | Tut.by  
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8 марта в прокат вышел фильм «Я худею» с нашей землячкой Александрой Бортич в главной роли. Для которой, между прочим, девушке пришлось набрать несколько лишних кг.

Давайте приготовим штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники по любимому рецепту Александры.

Штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники


Источник рецепта:1tv.ru/shows/smak

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа — 1 стакан
  • Грибы — 400 г
  • Лук-порей — ½ шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майоран — по вкусу
  • Тесто фило (можно заменить на слоеное бездрожжевое) — 1 пласт теста
  • Сливочное масло — для смазывания

Для соуса:

  • Черника — 300 г
  • Лимонный сок — 1 ст.л.
  • Мед — ½ ст.л.
  • Соль — щепотка
  • Розмарин — по вкусу

    Как готовим?


    1. Отвариваем гречку до состояния аль денте.
    2. Мелко нарезанные грибы и лук обжариваем до полного испарения жидкости.
    3. Смешиваем обжарку с гречкой, солим, перчим и добавляем майоран.
    4. На раскатанный пласт теста выкладываем начинку и закручиваем в рулет, смазываем растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку на 10 минут при 190 градусах.
    5. Чернику пропускаем через пресс, либо перетираем вручную. Смешиваем получившийся сок с ягодами, добавляем лимонный сок, немного соли, мед и перетертый розмарин (можно использовать сухой).
    6. Подаем горячий штрудель с черничным соусом. Приятного аппетита!
     
     
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    Готовим сегодня штрудель с гречкой, грибами и соусом из черники от Александры.

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