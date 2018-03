Азаренко после 8-месячного перерыва убедительно переиграла британку Уотсон в Индиан-Уэллсе

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом матче за последние восемь месяцев одержала победу. Она обыграла британку Хизер Уотсон (6:4, 6:2) на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,6 млн долларов.

Ввиду длительного отсутствия, связанного с судебной тяжбой за право на опеку над сыном с отцом ребенка, Виктория нынче находится в третьей сотне мирового рейтинга (204 WTA). Тем не менее благодаря высокому статусу и особым обстоятельствам она получила приглашение от организаторов соревнований сыграть сразу в основной сетке.

В первом раунде соперницей белоруски стала Хизер Уотсон (70 WTA). До нынешней встречи Виктория пять раз была сильнее Хизер и никогда ей не проигрывала.

Хорошая физическая форма, несмотря на отсутствие игровой практики, помогла Азаренко в этот раз. Вика вернулась в тур стройной и легкой, что также позволяет ей действовать активно по периметру площадки. То ли в силу изменений в антропометрии, то ли не желая идти на риск, она меньше, чем раньше, пробивала под заднюю линию. Зато действовала тактически разнообразно, предлагая разные направления и вращения на подаче, быстро оказывалась у сетки при необходимости, использовала кроссы и с удовольствием отправляла мячи в незащищенную Хизер часть корта.

Преимущества в счете Вика добилась практически сразу. Она выиграла три гейма подряд, а вскоре довела дело до 5:1. Затем Хизер оформила два брейка «под ноль», а также взяла свою подачу. Тем не менее Азаренко не упустила победу в партии, реализовав двойной сетбол благодаря двойной ошибке Уотсон.

Во втором сете Хизер прибавила в агрессивности, что не нашло подтверждения в счете. Вика чисто исполнила подачу, записала в актив еще один брейк и скоро повела 3:0. Трудным получился седьмой гейм, в котором подавала Азаренко. Он длился более пятнадцати минут. Двенадцать раз в ситуации «больше-меньше» счет был равным. Вика была лучше и эмоционально отпраздновала успех. Первые два матчбола она не реализовала, а, получив третий шанс завершить встречу, выдержала натиск Уотсон, которая в концовке розыгрыша пробила в сетку.