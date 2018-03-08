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Азаренко после 8-месячного перерыва убедительно переиграла британку Уотсон в Индиан-Уэллсе

09.03.2018 11:16 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом матче за последние восемь месяцев одержала победу. Она обыграла британку Хизер Уотсон (6:4, 6:2) на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,6 млн долларов.


Фото: twitter.com/WTA

Ввиду длительного отсутствия, связанного с судебной тяжбой за право на опеку над сыном с отцом ребенка, Виктория нынче находится в третьей сотне мирового рейтинга (204 WTA). Тем не менее благодаря высокому статусу и особым обстоятельствам она получила приглашение от организаторов соревнований сыграть сразу в основной сетке.

В первом раунде соперницей белоруски стала Хизер Уотсон (70 WTA). До нынешней встречи Виктория пять раз была сильнее Хизер и никогда ей не проигрывала.


Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Хорошая физическая форма, несмотря на отсутствие игровой практики, помогла Азаренко в этот раз. Вика вернулась в тур стройной и легкой, что также позволяет ей действовать активно по периметру площадки. То ли в силу изменений в антропометрии, то ли не желая идти на риск, она меньше, чем раньше, пробивала под заднюю линию. Зато действовала тактически разнообразно, предлагая разные направления и вращения на подаче, быстро оказывалась у сетки при необходимости, использовала кроссы и с удовольствием отправляла мячи в незащищенную Хизер часть корта.

Преимущества в счете Вика добилась практически сразу. Она выиграла три гейма подряд, а вскоре довела дело до 5:1. Затем Хизер оформила два брейка «под ноль», а также взяла свою подачу. Тем не менее Азаренко не упустила победу в партии, реализовав двойной сетбол благодаря двойной ошибке Уотсон.


Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Во втором сете Хизер прибавила в агрессивности, что не нашло подтверждения в счете. Вика чисто исполнила подачу, записала в актив еще один брейк и скоро повела 3:0. Трудным получился седьмой гейм, в котором подавала Азаренко. Он длился более пятнадцати минут. Двенадцать раз в ситуации «больше-меньше» счет был равным. Вика была лучше и эмоционально отпраздновала успех. Первые два матчбола она не реализовала, а, получив третий шанс завершить встречу, выдержала натиск Уотсон, которая в концовке розыгрыша пробила в сетку.

Итог матча, который длился 1 час 43 минуты, — 6:4, 6:2 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Уотсон

Попадание первой подачи: 63% — 55%
Выигрыш первой подачи: 65% — 50%
Выигрыш второй подачи: 38% — 45%
Эйсы: 0 — 0
Двойные ошибки: 6 — 4
Очки, выигранные на приеме: 50% — 35%
Реализация брейк-поинтов: 42% — 17%
Все выигранные очки: 54% — 46%

Во втором раунде турнира Виктория Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс, прошлогодней чемпионкой открытого чемпионата США. Первый круг в Индиан-Уэллсе в силу высокого рейтинга (13 WTA) Слоан пропустила. С начала нынешнего сезона Стивенс провела пять поединков, в трех из которых проиграла. Счет в личных встречах между теннисистками — 3:0 в пользу Азаренко.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом матче за последние восемь месяцев одержала победу. Она обыграла британку Хизер Уотсон (6:4, 6:2) на турнире серии...

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