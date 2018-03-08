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Дорожные расходы: на уборку снега тратим больше, чем на капремонт

09.03.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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В прошлом году на содержание дорог было потрачено почти в два раза больше средств, чем на их текущий ремонт. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные AUTO.TUT.BY Министерством транспорта и коммуникаций. Так, ремонт дорог в стране обошелся бюджету в 78 миллионов рублей, а их содержание — 140.

Правда, кроме текущего ремонта дорожники несут еще и расходы на капитальный ремонт — а это плюс 37 миллионов рублей.

Самую большую часть денег, которые выделяются на содержание дорог, «съедает» зима. Так, на уборку дорог от снега, установку снегозащитных сооружений в 2017 году потратили 53 миллиона рублей. Это даже больше, чем на капитальный ремонт за весь год.

На втором месте значатся траты на ямочный ремонт и прочие расходы на содержание проезжей части (30 миллионов рублей). На третьем — уход за обочинами и зелеными насаждениями. При этом, самая небольшая часть расходов в структуре содержания дорог идет на искусственные сооружения — автомобильные, пешеходные мосты и так далее.



 
 
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Министерство транспорта рассказало, сколько денег потратили на ремонт и содержание дорог в 2017 году.

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