Дорожные расходы: на уборку снега тратим больше, чем на капремонт

В прошлом году на содержание дорог было потрачено почти в два раза больше средств, чем на их текущий ремонт. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные AUTO.TUT.BY Министерством транспорта и коммуникаций. Так, ремонт дорог в стране обошелся бюджету в 78 миллионов рублей, а их содержание — 140.

Правда, кроме текущего ремонта дорожники несут еще и расходы на капитальный ремонт — а это плюс 37 миллионов рублей.

Самую большую часть денег, которые выделяются на содержание дорог, «съедает» зима. Так, на уборку дорог от снега, установку снегозащитных сооружений в 2017 году потратили 53 миллиона рублей. Это даже больше, чем на капитальный ремонт за весь год.

На втором месте значатся траты на ямочный ремонт и прочие расходы на содержание проезжей части (30 миллионов рублей). На третьем — уход за обочинами и зелеными насаждениями. При этом, самая небольшая часть расходов в структуре содержания дорог идет на искусственные сооружения — автомобильные, пешеходные мосты и так далее.







