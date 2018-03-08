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В каких странах ЕС самая большая разбежка между зарплата мужчин и женщин
В ЕС разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 16,2%,
Меньше всего разница в зарплатах мужчин и женщин в Румынии (5,2%), Италии (5,3%), Люксембурге (5,5%), Бельгии (6,1%), Польше (7,2%) и Словении (7,8%).
Самая большая разница в зарплатах мужчин и женщин зарегистрирована в Эстонии (25,3%), Чехии (21,8%), Германии (21,5%), Великобритании (21%) и Австрии (20,1%).
В Литве женщины зарабатывают в среднем на 14,4% меньше, чем мужчины, в Латвии — на 17%,
По сравнению с 2011 годом разница в зарплате мужчин и женщин уменьшилась в большей части стран ЕС.
В Беларуси средние зарплаты женщин также по-прежнему ниже, чем у мужчин. Так, мужчины в 2016 году
Ближе всего к гендерному балансу в выплате зарплат в 2018 году были предприятия Могилевской области, где мужчины получали на 18,3% больше женщин.
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В Беларуси, как и в ЕС, зарплаты женщин по-прежнему ниже, чем у мужчин.
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