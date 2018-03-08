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В каких странах ЕС самая большая разбежка между зарплата мужчин и женщин

09.03.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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В ЕС разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 16,2%, сообщает Евростат. Другими словами, женщины зарабатывают в среднем 84 цента за каждый евро, который мужчина зарабатывает. В разных государствах-членах гендерная оплата разрыв в 2016 году варьировался от чуть более 5% в Румынии и Италии до более чем 25% в Эстонии.

Меньше всего разница в зарплатах мужчин и женщин в Румынии (5,2%), Италии (5,3%), Люксембурге (5,5%), Бельгии (6,1%), Польше (7,2%) и Словении (7,8%).

Самая большая разница в зарплатах мужчин и женщин зарегистрирована в Эстонии (25,3%), Чехии (21,8%), Германии (21,5%), Великобритании (21%) и Австрии (20,1%).

В Литве женщины зарабатывают в среднем на 14,4% меньше, чем мужчины, в Латвии — на 17%, отмечает rus.delfi.lv.

По сравнению с 2011 годом разница в зарплате мужчин и женщин уменьшилась в большей части стран ЕС.

В Беларуси средние зарплаты женщин также по-прежнему ниже, чем у мужчин. Так, мужчины в 2016 году получали 863,2 рубля в месяц, а женщины — на 185,9 рубля меньше.

Ближе всего к гендерному балансу в выплате зарплат в 2018 году были предприятия Могилевской области, где мужчины получали на 18,3% больше женщин.

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В Беларуси, как и в ЕС, зарплаты женщин по-прежнему ниже, чем у мужчин.

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