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Очередное повышение цен на топливо. Бензин прибавит 1 копейку, дизтопливо - 2 копейки
Как стало известно редакции AUTO.TUT.BY, завтра, 10 марта, произойдет очередное повышение цен на автомобильное топливо. По нашей информации, бензин будет стоить на 1 копейку дороже, дизельное топливо прибавит к цене 2 копейки.
Напомним, что последний раз
Несмотря на это, стоимость топлива в Беларуси по-прежнему ниже, чем в России.
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Редакции AUTO.TUT.BY стало известно об очередном подорожании топлива, которое произойдет завтра. По нашей информации, цены на бензин вырастут на 1 копейку, а дизтопливо...
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