Очередное повышение цен на топливо. Бензин прибавит 1 копейку, дизтопливо - 2 копейки

Как стало известно редакции AUTO.TUT.BY, завтра, 10 марта, произойдет очередное повышение цен на автомобильное топливо. По нашей информации, бензин будет стоить на 1 копейку дороже, дизельное топливо прибавит к цене 2 копейки.



Фото: Павел Мурашко

Напомним, что последний раз автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года. В среднем его стоимость выросла на 1,6%. После подорожания АИ-92 будет стоить 1 рубль 22 копейки, АИ-95 — 1 рубль 30 копеек, АИ-98 — 1 рубль 51 копейку, ДТ — 1 рубль 33 копейки.

Несмотря на это, стоимость топлива в Беларуси по-прежнему ниже, чем в России.