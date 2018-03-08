Дерипаска рассказал, как антироссийское лобби в США виляет собакой





«Российской темой» в американской политике управляет небольшая группа людей, написал миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, они так же грязно манипулируют общественным мнением, как и герои фильма «Хвост виляет собакой».

Российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал статью в американском издании The Daily Caller, в которой назвал «российскую тему» в американском политическом дискурсе примером заведомо ложной манипуляции общественным мнением, пишет РБК .

В статье Дерипаска сравнивает текущую ситуацию в американской политике с сюжетом известной кинокомедии Барри Левинсона Wag the Dog, которая вышла на экраны в 1997 году. В России картина известна под названиями «Плутовство» и «Хвост виляет собакой».

«Непрерывно меняющаяся русская тема в американской политике - это сегодняшнее воплощение сценария фильма «Хвост виляет собакой». Технологии и распад журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую - это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», - пишет Дерипаска.

«К сожалению, я лично знаком с этой группой. Прежде чем они перешли к своим нынешним большим амбициям по развороту в обратную сторону результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других. Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма «Хвост виляет собакой» - нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их», - пишет бизнесмен.

В своей статье Дерипаска сослался на слова одного из президентов США Теодора Рузвельта, который предупреждал, что «за мнимым правительством стоит невидимое правительство», которое «не несет никакой ответственности перед народом». «Уничтожение этого невидимого правительства, компрометация нечестивого союза между коррумпированным бизнесом и коррумпированными политиками - это главная задача», - приводит Дерипаска слова Рузвельта.

Миллиардер также рассказал о своих впечатлениях от Мюнхенской конференции по безопасности, которую он посетил в феврале. Он считает, что американские сенаторы в ходе одного из обсуждений, модератором которого была помощник госсекретаря во время президентства Обамы Виктория Нуланд, выступили с единым посланием к европейцам. В нем они призвали игнорировать Дональда Трампа, но увеличить свои оборонные расходы до 2%, поскольку политику определяют все те же генералы, что и прежде, считает Дерипаска.

«Когда вы должны миру 18 трлн долларов, единственный способ заставить их заплатить 2% за оборону - это изобрести пугало. Русский писатель Лев Толстой заметил: «Нет войны, которая не была бы порождена правительством, только правительством, без учета интересов народа», - пишет бизнесмен.

По его словам, «теневая власть, которая принадлежит небольшому количеству лиц из СМИ, бизнеса, правительства и разведывательного сообщества, навязывала провокационные и цинично ложные манипуляции общественности». «Из этих манипуляций родилась разработанная этими архитекторами повестка», — заключает Дерипаска.

В статье он также задает вопрос: а кто же финансирует «виляние собаки»? Из материалов о расследовании скандального досье, подготовленного компанией Fusion GPS, следует, что это «теневое медиа, помогающее правительству», финансировали «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос», говорится в статье.

В последнем абзаце публикации миллиардер говорит, что выдуманные сюжеты «препятствуют совместным международным усилиям по решению самых насущных, реальных мировых вопросов, таких как здравоохранение, изменение климата и будущее энергетики». «У моей собственной «матушки России» много проблем и вызовов, моя страна все еще находится в процессе перехода от советского режима, и некоторые хотят, чтобы в этом переходном периоде мы оставались неопределенно долгое время», - резюмирует Дерипаска.

После победы на выборах в США Дональда Трампа в 2016 году мейнстримные американские СМИ, около 80% из которых выступали против Трампа, начали кампанию по обвинению членов его команды в связях с Россией. В мае 2017 года для расследования этих обвинений был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп всегда отрицал обвинения в сговоре с Кремлем и называл фейками публикации ведущих СМИ на эту тему. На момент подготовки этого материала никаких доказательств связи Трампа или его команды с Москвой в ходе президентском кампании Мюллер не представил.