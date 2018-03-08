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Китайцы показали в Женеве 992-сильный электрический седан с пробегом до 650 км

09.03.2018 14:23 — Разное | Tut.by  
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Стартап Lvchi со штаб-квартирой в Шанхае презентовал на Женевском автосалоне седан на электротяге Venere — гипотетического конкурента Tesla Model S. Концепт стал второй по счету разработкой фирмы после представленного в начале года четырехдверного купе Urano.


О своей «электричке» китайская компания рассказывает не шибко много. Известно, что в длину Venere насчитывает 5,15 м (ширина и высота — 2,12 м и 1,42 м соответственно), то есть электромобиль по этому показателю оказывается чуть меньше Mercedes S-класса, но крупнее Tesla Model S. Колесная база — 3,04 м, а доступ в салон облегчают отсутствие центральных стоек и открывающиеся против хода движения задние двери.

За внешний облик машины отвечал итальянский институт IDEA, в последнее время выступающий в роли дизайн-подрядчика азиатских компаний. На каждое из колес у Venere приходится по 185-киловаттному электродвигателю — суммарная отдача достигает 992 лошадиные силы и 1530 Нм. Разгон до 100 км/ч у 2,1-тонного седана занимает 2,5 секунды, максимальная скорость равна 286 км/ч. Емкость литиево-ионных батарей — 100 кВтч, а радиус действия — 652 км (но это по привирающему циклу NEDC).





В настоящее время число сотрудников китайской фирмы составляет примерно 400 человек, большинство из которых работает в отделе разработок. В городе Чанчунь Lvchi возводит завод, на котором с середины 2019 года китайцы собираются начать выпуск своих электрокаров. Первоначальная мощность — 50 000 машин в год, к 2023 году этот показатель планируется довести до 550 000 единиц.

 
 
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Стартап Lvchi со штаб-квартирой в Шанхае презентовал на Женевском автосалоне седан на электротяге Venere - гипотетического конкурента Tesla Model S.

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