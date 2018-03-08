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Глава Porsche: новый 911-й получит гибридную версию. Она будет самой мощной в семействе
У Porsche 911 следующего поколения все же будет гибридная модификация — прежде немцы считали появление бензоэлектрического варианта спорткара маловероятным.
Об этом в беседе с журналистами британского
О технической начинке гибридного 911 говорить пока рано, но в основе силовой установки спорткара в любом случае будет турбированная «шестерка», которая, по всей видимости, будет работать в связке с 136-сильным электродвигателем, уже используемым на гибридных хэтчбеках Panamera E-Hybrid.
Премьерный показ нового 911 (серия 992) ожидается в октябре этого года на Парижском автосалоне.
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Премьерный показ нового 911 (серия 992) ожидается в октябре этого года на Парижском автосалоне.
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