ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Porsche: новый 911-й получит гибридную версию. Она будет самой мощной в семействе

09.03.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У Porsche 911 следующего поколения все же будет гибридная модификация — прежде немцы считали появление бензоэлектрического варианта спорткара маловероятным.


Об этом в беседе с журналистами британского Autocar обмолвился глава Porsche Оливер Блум. По его словам, гибридный 911 станет самым мощным серийным вариантом модели за всю ее историю — пиковая отдача силового агрегата может превысить 700 лошадиных сил.

О технической начинке гибридного 911 говорить пока рано, но в основе силовой установки спорткара в любом случае будет турбированная «шестерка», которая, по всей видимости, будет работать в связке с 136-сильным электродвигателем, уже используемым на гибридных хэтчбеках Panamera E-Hybrid.

Премьерный показ нового 911 (серия 992) ожидается в октябре этого года на Парижском автосалоне.

 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьерный показ нового 911 (серия 992) ожидается в октябре этого года на Парижском автосалоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очередное повышение цен на топливо. Бензин прибавит 1 копейку, дизтопливо - 2 копейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика