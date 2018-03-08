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Церемония открытия XII Паралимпийских игр прошла в Пхенчхане
09.03.2018 14:58 — Разное | Ежедневник
Спортивно-развлекательное шоу прошло на олимпийском стадионе, где в феврале состоялись церемонии открытия и закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Тема открытия Паралимпийских игр - "Эмоции двигают нами".
Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.
Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.
Нынешние Игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018.
Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта. За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.
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Спортивно-развлекательное шоу прошло на олимпийском стадионе, где в феврале состоялись церемонии открытия и закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Тема открытия...
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