Церемония открытия XII Паралимпийских игр прошла в Пхенчхане





Спортивно-развлекательное шоу прошло на олимпийском стадионе, где в феврале состоялись церемонии открытия и закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Тема открытия Паралимпийских игр - "Эмоции двигают нами".

Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.

Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

Нынешние Игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018.

Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта. За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.