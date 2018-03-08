Шик, блеск, красота! Самые быстрые и роскошные премьеры Женевского автосалона

Нынешний Женевский автосалон — это не только новые автомобили «массовых» производителей (о них читайте тут ), но и мировые премьеры люксовых брендов, дизайнерских и тюнинговых компаний, которые ждут клиентов прямо на стенде. Вторая часть обзора выставки посвящена самым мощным и роскошным машинам проходящего в эти дни автошоу в Женеве.

Предложений редких и дорогих автомобилей нынче масса. Большинство из них — это супер- и гиперкары разных мастей как самый эффективный способ «отжима» средств у нуворишей со всего мира. Заглавными новинками выставки этого года стали не только Bugatti Chiron Sport , Ferrari 488 Pista и Rimac C_Two , о которых AUTO.TUT.BY уже сообщал. Одновременно с ними в Женеве впервые был показан датский гиперкар Zenvo TSR-S — приспособленный для дорог общего пользования вариант трекового купе TSR. В его арсенале — 5,8-литровый двигатель V8 собственной разработки Zenvo, оснащенный двумя механическими нагнетателями и сблокированный с 7-ступенчатой «секвенталкой». Отдача — 1177 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Набор «первой» сотни у TSR-S занимает 2,8 секунды, максимальная скорость — 325 км/ч. Новинку датчане выпустят тиражом всего пять единиц.



Zenvo TSR-S



Zenvo TSR-S

На гоночном шасси базируется и обновленный спорткар 911 GT3 RS — «горячая» женевская премьера Porsche. Купе также имеет допуск на дороги общего пользования и оснащается оппозитной атмосферной «шестеркой» объемом 4 л и мощностью 520 лошадиных сил — это на 20 сил больше, чем у исходного 911 GT3. С ней обновленный 911 GT3 RS разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимальные 312 км/ч. Интерьер украшают гоночные сиденья-ковши из карбона, новинка также получила облегченные дверные панели с петлями и легковесную крышку моторного отсека. Прием заказов уже начался — испытать острые ощущения за рулем модернизированного 911 GT3 RS первые покупатели смогут в апреле этого года.



Porsche 911 GT3 RS



Porsche 911 GT3 RS

Ровно год назад Lamborghini показала в Женеве «подзаряженное» купе Huracan Performante , а теперь подоспела и открытая всем ветрам модификация модели. Основное отличие Huracan Performante Spyder — это складной мягкий верх, который убирается или поднимается за 17 секунд. Новая версия на 35 кг легче исходного LP610−4 Spyder и располагает форсированным до 640 лошадиных сил и 600 Нм вариантом 5,2-литрового атмосферного V10. C ним до 100 км/ч родстер может разгоняться за 3,1 секунды, заявленная максимальная скорость — 325 км/ч. В Европе Huracan Performante Spyder оценивается в 219 985 евро (без учета налогов).



Lamborghini Huracan Performante Spyder



Lamborghini Huracan Performante Spyder

Новинка британской McLaren — купе Senna, названное в честь великого бразильского гонщика и которое будет выпущено тиражом 500 единиц. Оснащается новинка 814-сильным битурбомотором V8, благодаря которому может разменивать первую «сотню» за 2,8 секунды и развивать 340 км/ч «максималки». Наряду с дорожной версией британцы подготовили его гоночный вариант GTR, который был заявлен в статусе концепта. Впрочем, в McLaren уже обмолвились о том, что будет собрано 75 экземпляров Senna GTR, каждый из которых обойдется заказчику в сумму, немного превышающую миллион евро. От дорожного варианта трековая модификация отличается увеличенной мощностью двигателя (в McLaren говорят об отдаче «более 825 лошадиных сил») более жесткой подвеской и аэродинамиками элементами, увеличивающие действующую на машину прижимную силу.



McLaren Senna



McLaren Senna

Отделение Mercedes-Maybach представило в Женеве обновленный вариант седана S-класса, который теперь еще проще отличить от стандартных версий «эски». В первую очередь — по радиаторной решетке с тонкими вертикальными ламелями, двухцветной окраске кузова (на выбор доступны девять различных цветовых комбинаций, в том числе и двуслойное прозрачное покрытие с эффектом рояльного лака) и новым многоспицевым 20-дюймовым колесным дискам. В салоне — новые элементы отделки. Напомним, что от исходного S-класса вариант от Mercedes-Maybach отличается также увеличенными габаритами — в длину автомобиль достигает 5,46 м, колесная база растянута до 3,36 м.



Mercedes-Maybach S-class



Mercedes-Maybach S-class

В прошлом году Rolls-Royce представила новое поколение Phantom . Для многих стандартный лимузин кажется недостаточно роскошным, поэтому англичане подготовили три новых варианта своей флагманской модели с особой отделкой и декором. Речь идет о машинах, изготовленных в единичном экземпляра по индивидуальным заказам. Это Phantom «The Gentleman’s Tourer», отсылающий к эпохе гранд-туреров 30-х гг. прошлого века, Phantom «Whispered Muse» и «A Moment in Time», в отделке которых используются драгметаллы, в частности, платиновый металл рутений и розовое золото. Для «Whispered Muse», например, используется специальное покрытие кузова с добавлением стеклянной пудры, создающее хрустальный эффект.



Rolls-Royce Phantom «The Gentleman’s Tourer»



Rolls-Royce Phantom «Whispered Muse»



Rolls-Royce Phantom «A Moment in Time»

Кое-что новое в Rolls-Royce подготовили и для кабриолета Dawn. Это новая опция Dawn Aero Cowling — изготовленная вручную из углепластика и алюминия защитная конструкция, закрывающая сиденья заднего ряда. Таким образом Dawn можно превратить в двухместный родстер, но при желании вторым рядом можно воспользоваться в любой момент — достаточно убрать съемные элементы, которые крепятся за передними сиденьями. Форма Dawn Aero Cowling была спроектирована с учетом особенностей аэродинамики — конструкция эффективно отводит потоки воздуха для улучшенного комфорта седоков спереди.



Rolls-Royce Phantom «Dawn Aero Cowling»

Как известно, особая забава специалистов тюнинг-ателье Brabus — это «подзарядка» самых мощных и быстрых моделей Mercedes. Об одной из весенних новинок немецкой фирмы мы уже рассказывали — это седан Brabus 800 на основе Mercedes-AMG E 63 S с доработанным 4-литровым V8 Biturbo с 800 «лошадками» и 1000 Нм тяги. Его в Brabus установили и на старший седан Mercedes-AMG S 63 S, который до «сотни» разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч, цена вопроса — 339 000 евро. Еще одна представленная в Женеве модель — это Brabus 900, за основу которой взят обновленный Mercedes-Maybach S 650, самая дорогая версия флагманского седана с шестилитровым V12 под капотом. У него отдача выросла до 900 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость еще выше — 349 км/ч.



Brabus 900



Brabus 900

Тюнинговая фирма Startech (подразделение Brabus) представила программу доработок для купе Aston Martin DB11. Поколдовав над четырехлитровым V8, который для Aston Martin поставляет Mercedes-AMG, тюнингаторы получили от него 610 «лошадок» и 800 Нм крутящего момента. К слову, это больше, чем у топовой заводской версии DB11 с британским V12 под капотом. «Двухдверка», получившая также новый обвес из углепластика и оригинальные 21-дюймовые колесные диски, стала набирать 100 км/ч за 3,8 секунды, максимальная скорость выросла до 310 км/ч.



Aston Martin DB11



Aston Martin DB11

Продолжает неистовствовать и известная своими «издевательствами» над автомобилями дорогих и престижных марок компания Mansory. В этом году она привезла в Женеву сразу восемь новинок! Но внимание стоит акцентировать только на двух из них. Во-первых, это Stallone (и Рэмбо тут не при делах!) — переделанный вариант купе Ferrari 812 Superfast , получившее не только прибавку в мощности и тяге (после доработки отдача 6,5-литрового V12 достигает 830 лошадиных сил и 740 Нм), но и громадное заднее антикрыло. В гостях у Mansory побывал и новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo . Форсировке тут подвергся V8 на модификации Panamera Turbo — мощность увеличена на 35 лошадиных сил, а крутящий момент на 40 Нм. В обоих случаях в Mansory карбона не пожалели — из него изготовлены детали обвеса и некоторые декоративные элементы. Не обошлось и без оригинальных «катков» диаметром 21 и 22 дюйма.



Mansory Stallone



Mansory Stallone