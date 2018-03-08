ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятилетняя девочка и ее отец пострадали в лобовой аварии под Минском

09.03.2018 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пятилетняя девочка и ее отец пострадали в ДТП под Минском, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 8 марта, около 21.00, на 4-м километре трассы Заславль — Петришки — Радошковичи. «Житель Молодечно 1991 года рождения ехал на автомобиле Ford Focus в сторону деревни Петришки. Возле деревни Кривое Село Минского района он неправильно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос машины на проезжей части. В результате мужчина не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу», — рассказала представитель ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова. Там произошло лобовое столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Audi A6, которым управлял 31-летний минчанин.

В результате аварии получили телесные повреждения водитель Audi и его пятилетняя дочь. Девочку с травмами госпитализировали.

Сообщается, что водители были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве и также был пристегнут.

 
 
Ссылка на источник 160
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве и также был пристегнут.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе женщина погибла под колесами двух автомобилей. Один из водителей скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика