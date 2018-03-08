В Смолевичском районе женщина погибла под колесами двух автомобилей. Один из водителей скрылся

В Смолевичском районе два автомобиля сбили женщину. Один из водителей с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Смертельная авария произошла 8 марта, около 21.30, вблизи деревни Мостище. По предварительной информации, водитель Iveco ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и сбил шедшую по проезжей части дороги 64-летнюю женщину. После этого на пешехода совершил наезд Volkswagen Passat, которым управлял 29-летний мужчина. Водитель Iveco в нарушение ПДД место происшествия оставил. Женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте аварии.

На территории Минской области был введен план «Перехват». Вскоре скрывшийся водитель был задержан сотрудниками ГАИ Крупского РОВД на территории Толочинского района Витебской области. Им оказался 30-летний минчанин.





В ходе проверки инспекторы установили, что техосмотр на Iveco пройден не был, страховое свидетельство отсутствовало. Только в этом году водитель привлекался к административной ответственности по линии ГАИ пять раз. Погибшая женщина также ранее привлекалась к ответственности, в том числе за нарушение ПДД в качестве пешехода. Рядом с ней обнаружен пакет со спиртным. Светоотражающими элементами она обозначена не была.

Смолевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).