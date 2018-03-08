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Генерал США пригрозил России полным уничтожением

09.03.2018 16:44 — Разное | Ежедневник  
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Генерал США пригрозил России полным уничтожением

В ответ на заявление Владимира Путина о новом вооружении, Пентагон допустил полное уничтожение России.

Как заявил глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен в ходе слушаний по оборонному бюджету на 2019 год, Россия просто не успеет воспользоваться своим новым оружием, если США решать использовать свои подлодки.

«Они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», - заявил Джонтак Хайтен.

В начале марта Хайтен предложил способ противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. По его мнению, для этого необходимо сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. «Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории, а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы, такие как гиперзвук», - сказал генерал.

 
 
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В ответ на заявление Владимира Путина о новом вооружении, Пентагон допустил полное уничтожение России.

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