Азаренко: Я еще молодая

Белоруска Виктория Азаренко, после 8 месяцев простоя одержавшая победу на старте турнира в Индиан-Уэллсе , ответила на вопрос, считает ли она потерянным то время, когда не могла играть из-за тяжбы с американским отцом своего ребенка за право опеки над сыном.



Виктория Азаренко. Фото: WomensTennisBlog.com

— Безусловно, это тяжелая ситуация. Наверное, я больше никогда не смогу сосредоточиться только на теннисе — у меня же теперь ребенок.

Конечно, дополнительные проблемы не делают жизнь легче, но я бы не сказала, что это было потерянное время. Печально, что так вышло, и это был неприятный период, но это часть моей жизни.

Мне 28 лет, а в последнее время были первые ракетки мира, которым за 30, так что все в порядке. Я еще молодая, — приводит слова Виктории Азаренко журналист New York Times Кристофер Клэри .

Азаренко также заявила, что планирует выступить на турнире в Майами, который пройдет с 19 марта по 1 апреля, после чего рассчитывает определиться с дальнейшим графиком.

Во время интервью на корте после игры с Хизер Уотсон Виктория Азаренко призналась, что с трудом сдержала слезы, выйдя на корт.



Фото: twitter.com/JJlovesTennis

— Когда вы выходили на корт, невозможно было не заметить искреннюю улыбку на лице. Вы счастливы играть здесь сегодня?

— Хочу поблагодарить всех, кто пришел посмотреть на мой матч. Для меня это значит очень многое, правда: находиться здесь, играть, наслаждаться моментом и тем, чем я занимаюсь. Выходя на корт, я ощутила чувство любви, даже немного слезы проступили, но я сдержала их. Мне же матч играть! Я рада снова играть, это потрясающе. Я уже подзабыла, какого это — играть и испытывать столько эмоций. Спасибо еще раз за то, что, несмотря на позднее время, остались и поддерживали нас весь матч.

— Совпадение или нет, но вы и ваша давняя соперница, Серена Уильямс, вернулись в спорт в Международный женский день. Что для вас означает популярное мнение о вас как о сильной женщине в этом спорте?

— Это великолепный день. Поздравляю всех женщин с этим праздником. В WTA-туре играет столько потрясающих женщин, показывающих силу, дисциплинированность и стойкость каждый день. Я очень рада увидеться с Сереной. Мы друг друга всегда поддерживаем. Мы соперники на корте, но вне спорта — совершенно другая история. Такая борьба на корте вносит свой вклад в игру и привлекает много зрителей. Поэтому люди и покупают билеты на теннисные матчи.

— Один из геймов продолжался около 18 минут. Вы невероятно боролись. Прокомментируйте тот факт, что вам удалось в два сета завершить матч.

— Было тяжело, особенно в такой момент. Я давно не играла матчи. В такой ситуации всегда сложно собраться и показать свою игру. Мне есть над чем поработать, безусловно. Но я рада, что мне удалось быть сильной. В некоторых моментах потеряла концентрацию, давно не играла. Я считаю, что это отличное начало. Я вложила всю душу в этот матч — и это самое главное, — цитирует Викторию Азаренко официальный сайт БТФ.