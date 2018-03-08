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12 простых идей для преображения комнаты за выходные

09.03.2018 17:56 — Разное | Tut.by  
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Любимая некогда обстановка и декор нам надоели, но затевать полномасштабный ремонт нет ни времени, ни сил? Вдохнуть новую жизнь в родные стены можно и не расставаясь с целым состоянием. В этом видео вы найдете простые идеи для преображения комнаты за выходные.


Открыть/скачать видео (13.47 МБ)

Источник: www.hometalk.com

 
 
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Вдохнуть новую жизнь в родные стены можно и не расставаясь с целым состоянием.

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