За день до матча-открытия сезона в белорусском футболе главные тренеры брестского «Динамо» Радослав Латал и борисовского БАТЭ Олег Дулуб рассказали о готовности команд побороться за Суперкубок.



Фото: Юрий Михалевич, TUT.BY

Радослав Латал, брестское «Динамо»: Хочу, чтобы команда действовала динамично, агрессивно, компактно

— В ходе предсезонных сборов в Турции и Испании команда сделала все, что было запланировано, — признался наставник брестчан. — Погода там была хорошей. Я всем доволен и считаю, что мы полностью готовы к первому официальному поединку года.

— В Суперкубке придется сыграть на синтетике, тепло не будет. Скажется ли это на качестве футбола?

— Мы вернулись в Беларусь неделю назад и все это время тренировались на синтетическом покрытии, поэтому, думаю, игроки адаптировались. После матча за Суперкубок нас ждет еще два поединка на синтетике. Проблем, уверен, не появится.

— Вы говорили, что вне зависимости от соперника ваша команда будет придерживаться собственного стиля. На что мы вправе рассчитывать в субботу?

— Прежде всего для нас важна дисциплина. Мы отрабатывали прессинг, и я хочу, чтобы команда действовала динамично, агрессивно. Важно, чтобы футболисты были хорошо готовы физически. Прессинг требует от игроков большой отдачи. Упор был сделан и на оборону, чтобы команда держала компактность.

— При таком внимании защите команда пропустила в спаррингах много. Вас это беспокоит?

— Да, это правда. Нужно отметить, что практически все пропущенные голы стали следствием персональных ошибок. У нас были сильные соперники. В каждом поединке мы держались практически до 60-й минуты, только в концовке после замен появлялись индивидуальные ошибки.

— Какие сильные и слабые стороны вы видите у БАТЭ?

— Мы видели соперника в трех матчах в Турции, где они играли с чешскими командами. Проанализировали, знаем слабые стороны борисовчан. Хотим это использовать. Надеюсь, нам это удастся. Расскажу ли о слабостях БАТЭ после матча? Все будет зависеть от результата.

— Приглашенный австрийский нападающий Сандро Готал не забивает. Проблема?

— Нам нужен результат, а соответственно, и голы. Но кто будет забивать, это уже вторично. Готал хорошо работает на тренировках, так что, думаю, голы к нему придут.

— Только возглавив брестское «Динамо», вы признались, что знакомы с Артемом Милевским лишь по статистике. Какое впечатление он на вас произвел?

— Артем выкладывается на сто процентов с первого дня после выхода из отпуска. Полностью им доволен. Он и Павел Нехайчик — наши лидеры.

— Насколько жестко стоит перед командой задача на сезон? Выиграть все три трофея на внутренней арене либо достаточно попасть в призовую тройку в чемпионате, например?

— Мы готовы на сто процентов для того, чтобы бороться за самые высокие места. Первые матчи покажут, насколько это действительно так, как мы думаем.

— Держите ли вы в уме кубковые встречи, на которые тоже должно хватить сил с учетом желания сыграть летом в еврокубках?

— К каждому матчу будем готовиться, как к последнему. Состав каждый раз будет оптимальным. Сыграем завтра, а там будет видно.

У полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика, который составил компанию тренеру на предматчевой пресс-конференции, спросили, появилась ли адекватная замена ушедшему аргентинцу Леандро Торресу.

— Почему вы зацикливаетесь на нем? — удивился Нехайчик. — У нас достаточно квалифицированных игроков, которые могут решать поставленные задачи. Да, мы потеряли игрока, но незаменимых нет. На его позицию пришли другие ребята. Они уже усилили нашу игру в различных аспектах. Не только в атаке, но в и обороне.

Олег Дулуб, БАТЭ: Критерий отбора игроков в этом году — универсальность





— Провели два сбора в Турции, а последнюю неделю перед Суперкубком провели в Минске, — рассказал коуч борисовчан. — В целом подготовкой доволен. Матч рассудит, готовы мы или нет.

— Для вас это первый статусный матч в качестве главного тренера. Вечер и утро перед матчем проведете так же, как и перед любым другим матчем?

— Статусный — да, в качестве главного тренера БАТЭ. У меня хватало статусных матчей в Украине, когда мои команды встречались с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Естественно, каждый матч — отдельная история.

— Брест изучил ваши слабые стороны по трем спаррингам с чешскими командами. Насколько может быть актуальной полученная информация?

— Сложно говорить о тех матчах, потому что мы и соперники находились на разных этапах готовности. Когда мы играли, одному из соперников предстояло провести поединок в чешском первенстве через десять дней, второму — через семь. То есть они были практически готовы, а мы только заехали на сбор.

Какие слабые стороны у «Динамо»? Игра покажет.

— Брест будет ставить на прессинг и компактность. А вы?

— На антипрессинг.

— Алексей Риос и Михаил Гордейчук восстанавливаются после травм. Какие там сроки?

— Они залечивают старые повреждения. Мало кто знает, что конец прошлого сезона Миша доигрывал на уколах. Когда оценивались сроки возвращения, во главу угла ставилось здоровье игроков.

Согласно рекомендациям специалистов из нашего медицинского штаба и из Германии, через две-три недели они вернутся в строй. Надеюсь, что это случится к старту чемпионата страны.

— Станислав Драгун теперь располагается ближе к атаке. Его роль в команде изменилась?

— Ничего не поменялось. Как он играл в опорной зоне, так и играет. Был хорошим футболистом и остался им.

— Почему пригласили в команду Слободана Симовича?

— Критерий отбора игроков в этом году — универсальность. Симович может закрыть несколько позиций. Может быть центральным защитником, нижним опорным. У него хорошее видение поля, хорошие человеческие качества. Он не будет источником раздора.

— Определились ли, кто займет место в воротах — Денис Щербицкий или Антон Чичкан?

— Да, определился. Это не сюрприз. Завтра все прочитаете. Есть время для принятия решения. Бывает, футболист проснется — и что-то сразу не пошло.

— У Бреста хорошая группа атаки, — считает капитан БАТЭ Игорь Стасевич. — Среди лидеров Милевский и Нехайчик. Игра в атаке и между линиями — их сильные стороны. Они хорошо разворачиваются.

Напомним, что в матче за Суперкубок встречаются прошлогодние победители Кубка Беларуси (брестское «Динамо») и чемпионата страны (БАТЭ). Поединок состоится на стадионе футбольного клуба «Минск» на улице Маяковского. Начало в 16.30.

Билеты на матч были проданы 1 марта. Те, кто не попадет на стадион, смогут наблюдать за встречей в интернете — на сайте федерации футбола и на портале TUT.BY. Телезрители увидят матч на канале «МIНСК TV».