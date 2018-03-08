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Дулуб определился с составом на Суперкубок
Тренерский штаб БАТЭ определился со списком футболистов на матч за Суперкубок Беларуси-2018 против брестского «Динамо». В него Олег Дулубом включил 22 игрока, передает
Вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники — Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Александар Филипович, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский.
Полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Слободан Симович, Игорь Стасевич.
Нападающие — Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
В ходе поединка разрешается сделать не более семи замен. Отметим, что в списке отсутствуют защитник Алексей Риос и лучший бомбардир прошлого сезона, нападающий Михаил Гордейчук, которые продолжают восстанавливаться после травм.
Напомним, что игра за Суперкубок пройдет 10 марта и начнется в 16.30. Билеты на нее были проданы 1 марта.
Те, кто не попадут на стадион, смогут наблюдать за встречей в интернете — на сайте
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Тренерский штаб БАТЭ назвал игроков на матч 10 марта против "Динамо-Брест".
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