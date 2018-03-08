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Дулуб определился с составом на Суперкубок

09.03.2018 19:11 — Разное | Tut.by  
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Тренерский штаб БАТЭ определился со списком футболистов на матч за Суперкубок Беларуси-2018 против брестского «Динамо». В него Олег Дулубом включил 22 игрока, передает официальный сайт клуба.


Фото: Юрий Михалевич, TUT.BY

Вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.

Защитники — Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Александар Филипович, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский.

Полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Слободан Симович, Игорь Стасевич.

Нападающие — Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

В ходе поединка разрешается сделать не более семи замен. Отметим, что в списке отсутствуют защитник Алексей Риос и лучший бомбардир прошлого сезона, нападающий Михаил Гордейчук, которые продолжают восстанавливаться после травм.

Напомним, что игра за Суперкубок пройдет 10 марта и начнется в 16.30. Билеты на нее были проданы 1 марта.

Те, кто не попадут на стадион, смогут наблюдать за встречей в интернете — на сайте федерации футбола и на портале TUT.BY. Телезрители увидят матч на канале «МIНСК TV».

 
 
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