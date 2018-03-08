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Конкурс комментаторов. Плюс один, или Жюри отобрало шесть финалистов вместо пяти

09.03.2018 19:29 — Разное | Tut.by  
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Федерация футбола объявила о завершении полуфинального этапа «Конкурса комментаторов», запущенного совместно с нашим порталом. Из 24 участников стадии компетентное жюри конкурса открыло прямую дорогу в главную стадию соревнования 10 участникам.


Кроме того, еще пять счастливчиков, что квалифицировались в следующий раунд, определяли болельщики. На протяжении недели у каждого любителя футбола Беларуси была возможность поддержать любого из 14 конкурсантов, чьи работы были выставлены на народное голосование.

С учетом того, что разрыв между пятым и шестым местом оказался крайне мал, а разница между шестеркой потенциальных финалистов и группой преследователей колоссальна, в решающий раунд был допущен и Евгений Савастеев.


Итак, в финал благодаря решению зрителей пробились:

1. Михаил Горнак (910 голосов)

2. Евгений Клевец (893 голоса)

3. Алексей Рогалевич (828 голосов)

4. Александр Жук (821 голос)

5. Василий Савченко (674 голоса)

6. Евгений Савастеев (607 голосов)

Также напоминаем имена конкурсантов, что были отправлены в финал по решению жюри:

1. Илья Бакай

2. Артем Волчек

3. Артур Жоль

4. Андрей Козлов

5. Андрей Лев

6. Евгений Малашкевич

7. Андрей Масловский

8. Илья Могилевец

9. Федор Прошкин

10. Александр Ярмош

О датах и формате проведения решающего тура мы сообщим уже в ближайшие дни — следите за новостями на сайте АБФФ и в официальных группах федерации на базе социальных сетей.

 
Теги: Новости
 
 
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Болельщики сделали свой выбор, а жюри вместо пяти кандидатов отобрало шесть.

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