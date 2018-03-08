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Виктория Азаренко победно вернулась в большой теннис
09.03.2018 19:38 — Разное | Ежедневник
Виктория Азаренко в первом за последние восемь месяцев матче одержала победу в поединке с британкой Хизер Уотсон на турнире серии «Премьер», который имеет призовой фонд 8,6 млн долларов.
Виктория Азаренко долго не выступала в престижных соревнованиях в связи с затянувшейся судебной тяжбой, которая касается опеки над ее сыном. Турнир серии "Премьер" по сути стал ее возвращением в большой теннис.
Первой ее соперницей стала британка Хизер Уотсон. В принципе, Азаренко пять раз встречалась с Хизер на мировых первенствах и никогда ей не проигрывала. Поэтому очередная встреча была в принципе предсказуемой. Виктория Азаренок в добилась ощутимого преимущества уже в первые минуты игры. В итоге одержала победу со счетом 6:4, 6:2, и вышла во второй райунд.
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Виктория Азаренко в первом за последние восемь месяцев матче одержала победу в поединке с британкой Хизер Уотсон на турнире серии «Премьер», который имеет...
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