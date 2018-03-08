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Белорусские биатлонистки соревнуются в спринте. Онлайн гонки

09.03.2018 19:44 — Разное | Tut.by  
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После успешного выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане белорусские биатлонистки возвращаются к соревнованиям на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

За нашу команду сегодня выступят Ирина Кривко (№ 4), Дарья Домрачева (№ 16), Надежда Скардино (№ 21), Надежда Писарева (№ 59) и Динара Алимбекова (№ 87).

Главные фаворитки получили следующие номера: Мари Дорен-Абер (№ 7), Франциска Пройсс (№ 14), Лаура Дальмайер (№ 18), Жюстин Бресаз (№ 20), Доротея Вирер (№ 29), Тириль Экхофф (№ 32), Анастасия Кузьмина (№ 42), Ханна Оберг (№ 43), Вероника Виткова (№ 44), Кайса Макарайнен (№ 45), Анаис Бескон (№ 46), Франциска Хильдебранд (№ 49), Марте Олсбю (№ 50).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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После успешного выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане белорусские биатлонистки возвращаются к соревнованиям на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

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