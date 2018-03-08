Белорусские биатлонистки соревнуются в спринте. Онлайн гонки

После успешного выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане белорусские биатлонистки возвращаются к соревнованиям на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

За нашу команду сегодня выступят Ирина Кривко (№ 4), Дарья Домрачева (№ 16), Надежда Скардино (№ 21), Надежда Писарева (№ 59) и Динара Алимбекова (№ 87).

Главные фаворитки получили следующие номера: Мари Дорен-Абер (№ 7), Франциска Пройсс (№ 14), Лаура Дальмайер (№ 18), Жюстин Бресаз (№ 20), Доротея Вирер (№ 29), Тириль Экхофф (№ 32), Анастасия Кузьмина (№ 42), Ханна Оберг (№ 43), Вероника Виткова (№ 44), Кайса Макарайнен (№ 45), Анаис Бескон (№ 46), Франциска Хильдебранд (№ 49), Марте Олсбю (№ 50).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.