Соболенко победила 18-ю ракетку мира и вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Арина Соболенко вышла в 3-й раунд турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.



Арина Соболенко. Фото: Reuters

В матче 2-го круга 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) взяла верх над 32-летней россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 18-е место в мировой классификации — 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Соболенко — Кузнецова — 6:4, 6:3 Эйсы 2−0. Двойные ошибки 1−3. Попадание первой подачи 63%-79%. Выигрыш первой подачи 73%-56%. Выигрыш второй подачи 52%-45. Реализация брейк-пойнтов 67%-40%. Очки, выигранные на своей подаче 65%-54%.

Арина Соболенко успешно начала первый сет, поведя со счетом 2:0, однако тут же позволила сопернице себя догнать. Впрочем, и после этого инициатива изменения счета принадлежала белоруске, хотя она и грешила невынужденными ошибками. А концовка партии осталась за Ариной, которая взяла по очку на своей и чужой подаче.

Второй сет начался так же, как и первый. Снова 2:0 в пользу белоруски, которые очень быстро трансформировались в 2:2. После чего вперед снова вышла Соболенко. Только на сей раз за лидерство Арина ухватилась куда крепче, выиграв три гейма кряду (5:2). В концовке соперницы обменялись выигранными геймами, что означало победу белоруски в матче.

Это вторая в карьере Соболенко победа над теннисисткой из первой 20-ки мирового рейтинга.

В 3-м круге Арина Соболенко сразится с победительницей матча между 26-летней британкой Йоханной Контой (№ 11) и 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№ 54).

Предстоящей ночью Арине Соболенко предстоит провести еще и поединок парного разряда. В матче 1/16 финала Арина Соболенко вместе с Викторией Азаренко сыграют против пары Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).

В основной сетке одиночных соревнований в Индиан-Уэллсе успешно преодолели первый раунд еще две белоруски. 28-летняя Виктория Азаренко (№ 204), вернувшаяся в большой теннис после 8-месячного перерыва, взяла верх над британкой Хизер Уотсон, а 23-летняя Александра Саснович (№ 49) в тяжелейшем трехсетовом поединке с двумя тай-брейками победила польку Магду Линетт (№ 61).

Во 2-м круге соперницей Александры Саснович станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд. Прежде они встречались 5 раз, трижды побеждала эстонка, дважды сильнее была белоруска.

Виктория Азаренко в следующем раунде сразится с американкой Слоан Стивенс (№ 13), прошлогодней чемпионкой US Open. С начала нынешнего сезона Стивенс провела пять поединков, в трех из которых проиграла. Счет в личных встречах между теннисистками — 3:0 в пользу Азаренко.

Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131), выбыла во 2-м раунде квалификации.