Бенедикт Камбербэтч и 104 роженицы: что смотреть в театре в марте?

27 марта во всем мире традиционно отметят День театра. Для тех, кто хотел бы стать частью праздника, AFISHA.TUT.BY составила гид по самым важным театральным событиям марта.

Лекции «Культурное проектирование. театр post»

Фото использовано в качестве иллюстрации. Когда: 10 марта, 14.00 Где: Центр белорусской драматургии (ул. Кропоткина, 44) Сколько: вход по предварительной записи (+375 29 646 38 36).

Начало месяца будет особенно удачным для тех, кто давно мечтает реализовать свой театральный проект, но чувствует, что ему не хватает опыта. Восполнить пробелы можно на двух лекциях о культурном проектировании и театральном менеджменте. Прочтет их директор «театра post» (да-да, того самого, который основал режиссер Дмитрий Волкострелов и в котором можно увидеть самые интересные спектакли по пьесам Павла Пряжко), театральный менеджер и педагог Ксения Волкова (Санкт-Петербург, Россия). Лектор сфокусирует внимание на поэтапном планировании проекта, особенностях коммуникации с партнерами, способах финансирования. Ну и конечно, Ксения Волкова расскажет о своем опыте: например о том, как в прошлом театральном сезоне занималась маркетингом одного из ведущих российских фестивалей — «Новый Европейский театр» (NET).

«Дарожка мая…» Когда: 11 марта, 15.00. Где: Белорусская государственная филармония. Сколько: 20−35 рублей.

«Дарожка мая…» — музыкальный моноспектакль лидера этно-трио «Троіца» Ивана Кирчука, созданный на материале белорусского фольклора. Около 20 народных песен реконструируют календарно-обрядовый и жизненный путь белоруса. Кроме широкой палитры музыкальных инструментов (от тибетского чана до белорусской жалейки), зрители смогут услышать звучание предметов (чугунков, камушков, подков), которое тоже становится музыкой. «Дарожка мая…» — это авторское высказывание, переосмысление опыта 30 лет творческой деятельности, синтез материальной и духовной культуры, обрядового и магического наследия белорусов.

Театр HD: «Гамлет» Когда: 13 марта, 19.30; 28 марта, 20.00 Где: Кинотеатр «Центральный», Falcon Club Бутик Кино Сколько: от 14,50 рублей

В марте в Минске снова можно будет увидеть Гамлета в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Критики ругали разные составляющие постановки (особенно досталось режиссеру Линдси Тернер за «редакцию» текста Шекспира), но в комплиментах исполнителю главной роли были единодушны. Так что не упустите шанс увидеть Гамлета в футболке с портретом Дэвида Боуи и попытаться понять: ну, а сегодня-то что прогнило в нашем Датском королевстве?

«Человек из Подольска» Когда: 17 марта, 18.00; 29 марта, 19.00 Где: Белорусский государственный молодежный театр Сколько: 12 рублей

Недавняя премьера в Молодежном театре «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова призывает зрителей обратить внимание на протекающую вокруг Реальность. Но завораживает спектакль как раз своими ирреальными мизансценами. Режиссер Дмитрий Богославский поставил современную драматургию как индийское кино, с песнями и танцами в отделении полиции, ставшими точками особенного драматического напряжения. Спектакль о редакторе газеты, который не хотел замечать реальность, в большей степени рассчитан на эмоциональное зрительское восприятие, чем на рациональное. Попробуйте почувствовать.

«Крестовыйпоходдетей» Когда: 19 марта, 19.30 Где: Ok16 (ул.Октябрьская, 16) Сколько: 20 рублей

Work-in-progress режиссера Юры Дивакова по пьесе Андрея Иванова «Крестовый поход детей» прожила долгую сценическую жизнь и, наконец, трансформировалась в спектакль. Особенностью мартовского премьерного показа, конечно же, станет визуальное решение постановки. Историю мальчика-пророка, который изменил жизнь обычной французской деревеньки, собрав детей в крестовый поход во имя спасения мира, расскажут в реди-мейд сценографии. Составные части оформления из уже готовых предметов быта (эмалированные кружки, видеокассеты, комнатные растения, мягкие игрушки) активно искали и зрители, и создатели спектакля. Может быть, на сцене окажется и ваша вещь?

Концерт группы «ili-ili» Когда: 24 марта, 20.00 Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы (камерная сцена) Сколько: 15 рублей

Изюминкой репертуара Камерной сцены Купаловского уже давно стали уютные концерты. В марте там можно будет услышать новое звучание группы ili-ili, в которой, кстати, играют актеры Купаловского Михаил Зуй и Дмитрий Есиневич. ili-ili существует с 2011 года, определяя себя как синти-поп группа. Театралы наверняка слышали музыку коллектива, написанную для спектаклей «Матухна Кураж і яе дзеці», «Войцэк», «Запалкі». 2018-й проходит для группы под знаком нового формата. Презентация обновлений как раз и состоится на концерте 24 марта.

«Капустник к Международному дню театра» Когда: 27 марта, 20.00 Где: Ok16 (ул.Октябрьская, 16) Сколько: от 18 рублей

«АРТ Корпорейшн» приглашает всех желающих отметить Международный день театра на театральном капустнике. Тон, конечно же, будут задавать актеры (среди которых: Анастасия Боброва, Максим Брагинец, Дмитрий Давидович, Михаил Есьман и др.). Публику ждут секреты театральной «кухни» и шаржи на самые яркие события прошедших сезонов. Зрители тоже могут поучаствовать в капустнике и подготовить поздравление актерам (принимается все, на что хватит фантазии: от коллажа до миниатюры). Представить свое поздравление организаторы предлагают сразу на празднике. За три лучших вручат призы — афиши с автографами и пригласительные на спектакли.

«Недалеко от нормы» Когда: 28 марта, 19.00 Где: Дворец культуры профсоюзов Сколько: 7−31 рублей

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» готовит масштабную премьеру. В Минске покажут «Недалеко от нормы» — бродвейский мюзикл, который пошатнул «стандарт» подобных шоу и в то же время добился небывалого успеха. В том числе, был удостоен Пулитцеровской премии за расширение возможности и тематики жанра. В центре истории Тома Китта и Брайана Йорки, на первый взгляд, типичная семья — отец-архитектор, мать-домохозяйка и двое взрослых детей. Но странности поведения матери постепенно обнажают перед зрителем множество проблем, с которыми сталкивается семейство. Роли отца и матери в мюзикле исполнят Дмитрий Якубович и Светлана Мациевская.

«сНЕЖНОЕ шоу» Славы Полунина Когда: 28 марта-1 апреля, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00 Где: Центральный Дом офицеров Сколько: 52,50−202,50 рублей

Этой весной в Минске можно будет увидеть спектакль-легенду — «сНЕЖНОЕ шоу» Славы Полунина. Знаменитый клоун придумал его в 1993 году, и с тех пор шоу, которое возвращает взрослых к их детским мечтам с успехом гастролирует по свету. Маленький человек в желтом костюме остается один на один с этим миром. В каждой миниатюре его подстерегают новые испытания, но он все равно остается счастливым и вместе с другими героями представления заряжает счастьем зрительный зал. Для одних это счастье будет немножко ностальгическим (если вам что-то говорят миниатюры о голубой канарейке или Асисяе с телефонной трубкой), для других — неизведанными чудесами…

«Раскрытие» Когда: 29−30 марта, 19.00. Где: Ok16 (ул.Октябрьская, 16) Сколько: 10−30 рублей

Проект «HomoCosmos», который запомнился зрителям спектаклями о теле и душе «Камера, якую дала мне маці» и «Бог щекотки», выпускает новую работу — «Раскрытие». Ее жанр определен как театральная игра по мотивам реальных историй. 4 актера и 100 зрителей окажутся в одном игровом пространстве. И в ролевой игре каждый из них сможет примерить на себя роль роженицы, сообразно своим взглядам на жизнь и вне зависимости от пола. Идея спектакля, осмысляющего отношение нашего общества к беременности и родам, принадлежит драматургу Алене Иванюшенко и режиссеру Наталье Левановой. Они обе стали мамами и задумались над тем, что происходило с ними в то время, когда они ждали ребенка и когда он появлялся на свет.